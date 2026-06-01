Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Kultūras ministrijas (KM) parlamentāro sekretāru.
Parlamentārais sekretārs Latvijā ir otra augstākā politiskā amatpersona ministrijā aiz ministra, kuras uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām.
Āboliņš tviterī raksta, ka piedāvājumu kļūt par KM parlamentāro sekretāru izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).
Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par Āboliņa atcelšanu, viņš atradīsies prombūtnē un lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos NEPLP nepiedalīsies, informē Āboliņš.
Āboliņš NEPLP pavadījis teju desmit gadus. "NEPLP manā vadībā ir aizliegusi visu Krievijas TV kanālu retranslāciju Latvijā, izbeigusi PBK un "Radio PIK" darbību, kā arī stingri stāvējusi par Latvijas informatīvās telpas drošību," sevi paslavē Āboliņš.
Viņš uzsver, ka šajā laikā Nacionālajā drošības koncepcijā ir iekļauts punkts, ka saturam sabiedriskajos medijos ir jābūt tikai latviešu vai Eiropas Savienības valodās, un uzvarēta lieta Satversmes tiesā, pierādot, ka sabiedriskajam medijam nevar būt pienākuma veidot saturu krievu valodā.
"Taču ir jāiet uz priekšu, un arī jaunajā statusā mans galvenais mērķis būs darīt visu, lai stiprinātu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem," pauž Āboliņš.
Āboliņš NEPLP vadītājs bija kopš 2019. gada, pirms tam viņš ieņēma NEPLP vadītāja vietnieka amatu.
Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vada Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS). Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts", Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.
