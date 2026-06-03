Pats fakts, ka jauna valdība top tik neilgu laiku pirms Saeimas vēlēšanām, Latvijas politikā ir tik neierasts, ka fonā palikuši citi zīmīgi momenti. 

Piemēram, ka līdz ar šo tiek lauztas atsevišķas desmitgadēm piekoptas un nostiprinājušās tradīcijas, kā arī mainījušies politiskā tirgus elementi – proti, ministrijas, kas agrāk tika uzskatītas par iekārojamām, tagad tādas nav un otrādi.

Par Andra Kulberga vadītās koalīcijas lielākajiem ieguvējiem visbiežāk tiek piesaukta Nacionālā apvienība, bet par lielākajiem zaudētājiem – "Jaunā Vienotība". Tas ir tīri matemātisks secinājums. Abiem politiskajiem spēkiem tagad valdībā ir pa četriem ministriem, lai gan nacionāļiem ir uz pusi mazāk deputātu ("JV" – 25, NA – 12). No šī viedokļa gan lielāki ieguvēji ir "Apvienotais saraksts", kam arī parlamenta frakcija nav diži lielāka par NA (tikai par vienu deputātu vairāk), bet nu tā pat kļuvusi par premjera partiju. Taču Nacionālajai apvienībai ar šo Ministru kabinetu ir izdevies vēl kas cits – tikt pie amatiem, par kuriem iepriekš desmitgadēm bija nerakstīta tradīcija, ka tos viņiem nedrīkst dot, jo kādam ārpusē tas varētu nepatikt.

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