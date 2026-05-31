Sidnejā notikušā gaismas festivāla "Vivid Sydney" laikā tehnisku problēmu dēļ gandrīz simt dronu nokrituši Sidnejas ostas rajonā, tādēļ organizatori atcēluši vairākus turpmāk paredzētos šovus, vēsta ārvalstu mediji.
Incidents noticis pirmdienas vakarā Sidnejā dronu šova "Star-Bound" laikā. Organizatori informējuši, ka tehnisku sarežģījumu dēļ 89 droni iegāzušies ūdenī. Pasākuma organizatori uzsvēruši, ka prioritāte ir sabiedrības drošība, vienlaikus atvainojoties apmeklētājiem par radušos situāciju. Incidenta dēļ atcelti arī vairāki turpmāk paredzētie priekšnesumi.
Par dronu šova tehnisko nodrošinājumu atbildīgā Lielbritānijas kompānija "Skymagic" skaidroja, ka
problēma radusies neparedzētu radiofrekvenču izmaiņu dēļ pēc dronu pacelšanās gaisā.
Uzņēmums norādījis, ka tas izraisījis daļas dronu automātisku drošības režīma aktivizēšanos, jo sistēma konstatējusi precizitātes problēmas to atrašanās vietas noteikšanā.
Uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka tehnisku traucējumu dēļ 89 droni nolaidušies ūdenī Koklbejas apkārtnē. Vienlaikus "Skymagic" uzsvēra, ka, pēc uzņēmuma rīcībā esošās informācijas, droni neesot nonākuši ārpus iepriekš noteiktajām drošības zonām.
Tomēr vairāki aculiecinieki medijiem stāstījuši, ka dzirdējuši dronu krišanu ne tikai ūdenī, bet arī uz piestātņu konstrukcijām. Kāds ostas darbinieks Austrālijas medijam "ABC" norādīja, ka dronu triecieni bijuši skaidri dzirdami arī vairāku desmitu metru attālumā.
Pašlaik sākta incidenta izmeklēšana, lai noskaidrotu precīzus notikušā iemeslus. "Skymagic" un festivāla organizatori paziņojuši, ka kopā ar atbildīgajām institūcijām veiks pilnvērtīgu situācijas izvērtēšanu pirms lēmuma pieņemšanas par atlikušo dronu priekšnesumu norisi.
"Star-Bound" šovs paredz līdz pat 1000 dronu izmantošanu aptuveni 12 minūtes ilgā priekšnesumā. Šajā gadā bija plānoti kopumā 22 šovi 11 vakaru laikā.
