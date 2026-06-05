Zālāju pļāvējus aicina būt uzmanīgiem un pasargāt dzīvnieku un putnu mazuļus no iekļūšanas pļaušanas tehnikā.
Latvijā drīz sāksies intensīva zālāju pļaušana, tāpēc Zemkopības ministrija (ZM) aicina atcerēties par zālājos mītošajām savvaļas dzīvnieku sugām, kas no maija vidus ir visvairāk pakļautas riskam iekļūt pļaušanas mehānismos.
Visvairāk apdraudētie ir stirnu mazuļi, kuri dzimst maija beigās un jūnija sākumā. Apdraudēti ir arī zaķi un uz zemes ligzdojošie putni – griezes, virkne dziedātājputnu sugu u. c., kā arī abinieki, rāpuļi. “Dzirdot troksni vai sajūtot draudus, pieaugušie dzīvnieki un to mazuļi nereti cenšas netālu paslēpties, bet garajā zālē pļāvēja operators tos var laikus nepamanīt,” skaidro Zemkopības ministrija izplatītajā informācijā.
Galvenais ir ievērot pamatprincipus – pļaut no lauka vidus uz malām vai no vienas lauka malas uz otru virzienā uz mežu. “Šāda pieeja stirnu mazuļiem un citiem dzīvniekiem dotu iespēju un vairāk laika, lai paglābtos no pļaušanas tehnikas,” skaidro Zemkopības ministrijā, piebilstot, ka vēlamas ir divas pļaušanas shēmas – slejās vai no lauka vidus uz malām.
“Papildus šo shēmu izmantošanai vēlams zālājā atstāt nenopļautus laukumus – tās būs drošības salas, kur dzīvniekiem un putniem paslēpties pļaušanas laikā,” iesaka ZM speciālisti. “Tāpat arī ieteicams vienā dienā nopļaut tikai pusi vai nedaudz vairāk no lauka un turpināt pļaušanu nākamajā dienā, lai jaunie putni un dzīvnieki naktī varētu atrast jaunu paslēptuvi. Ievērojot šādus nosacījumus, tiek nodarīts mazāk postījumu dabai, kaut arī tas negarantē, ka dzīvnieku mazuļi netiks traumēti.”
Papildus iepriekšminētajam ZM iesaka izmantot arī savvaļas dzīvnieku aizbaidīšanu no kultūraugu lauka ar akustisku vai vizuālu signālu palīdzību. “Vislabāk šī metode darbojas vakara stundās pirms pļaušanas,” zina stāstīt ministrijas speciālisti. “Tāpat labus rezultātus var panākt, ja savvaļas dzīvnieku aizsardzībā piedalās mednieki, kuri pirms zālāju pļaujas pārliecinās, vai uz lauka nav dzīvnieki un to mazuļi, tomēr tā ir ļoti laikietilpīga un darbietilpīga metode.”
Vairāk informācijas par dabai saudzīgu pļaušanu ZM iesaka meklēt rokasgrāmatas “Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā” IV B daļā.
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