Latvija gada laikā zaudējusi 15 500 iedzīvotāju, liecina CSP dati

Latvijā šā gada sākumā dzīvoja 1,845 miljoni iedzīvotāju, kas ir par 0,8% jeb 15 500 mazāk nekā gadu iepriekš, tādējādi uzrādot mazāko iedzīvotāju skaita samazinājumu pēdējo trīs gadu laikā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Mirstībai pārsniedzot dzimstību jeb negatīva dabiskā pieauguma ietekmē iedzīvotāju skaits samazinājās par 0,8% jeb 14 200, bet, izbraukušo skaitam pārsniedzot iebraukušo skaitu jeb negatīvās migrācijas plūsmas dēļ samazinājums bija par 0,1% jeb 1300.
Pērn Latvijā piedzima 11 931 bērns, kas ir par 956 bērniem jeb 7,4% mazāk nekā 2024. gadā. Vienlaikus 2025. gadā reģistrēti 26 109 mirušie, kas ir par 552 jeb 2,1% mazāk nekā gadu iepriekš.
Dati arī liecina, ka pērn Latvijā iebrauca 13 800, bet izbrauca 15 100 cilvēku.
2025. gadā Latvijā iebrauca par 875 jeb 6% mazāk cilvēku nekā 2024. gadā. No citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm ieradās 3300 jeb 24,2% iebraucēju, kas ir par 16,1% mazāk nekā gadu iepriekš, no tiem visvairāk bija iebraucēju no Vācijas — 739 jeb 22,1%. No ES kandidātvalstīm ieradās 3300 jeb 24,1% iebraucēju, no tiem 2800 no Ukrainas. No Apvienotās Karalistes ieradās 2200 jeb 15,5% no kopējā imigrantu skaita, no Krievijas — 1500 jeb 10,9%, bet no Indijas — 994 jeb 6,8%.
Pērn no Latvijas izbrauca par 3820 cilvēkiem jeb 20,2% mazāk nekā 2024. gadā. Uz citām ES dalībvalstīm 2025. gadā devās 8300 jeb 54,6% no visiem aizbraucējiem, kas ir par 4,7% mazāk nekā gadu iepriekš. Starp tiem visvairāk izbrauca uz Vāciju — 2300 jeb 14,9% no visiem emigrantiem. Uz ES kandidātvalstīm izbrauca 2900 jeb 19,1% no kopēja emigrantu skaita, kas ir par 2000 jeb 41,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Uz Ukrainu devās 2900 jeb 18,9% no kopējā emigrantu skaita, bet uz Apvienoto Karalisti — 1400 jeb 9,3%.
Šā gada sākumā Latvijā dzīvoja 17 200 Ukrainas kara bēgļu, kamēr 2025. gada sākumā — 17 500.
2025. gadā 7600 jeb 55,1% iebraucēju bija remigranti — Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī iedzīvotāji, kuru valstiskā piederība ir cita, bet dzimšanas valsts ir Latvija. Salīdzinājumā ar 2024. gadu remigrantu skaits ir samazinājies par 2400, un īpatsvars no kopējā imigrantu skaita krities par 12,7 procentpunktiem.
CSP arī atzīmē, ka 2026. gada sākumā 62,8% no visiem iedzīvotājiem bija darbspējas vecumā, proti, vecumā no 15 līdz 64 gadiem, kas ir par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Vienlaikus 14,8% bija bērni vecumā līdz 14 gadiem, kas ir par 0,3 procentpunktiem mazāk nekā gadu iepriekš, bet iedzīvotāju vecumā 65 un vairāk gadu veidoja 22,4% no visiem iedzīvotājiem, kas ir par 0,5 procentpunktiem vairāk.
Vidējais iedzīvotāju vecums Latvijā gada sākumā bija 43,7 gadi.
Reģionos tas ir robežās no 42,8 gadiem Rīgas reģionā līdz 46,3 gadiem Latgalē.
Bērnu un pusaudžu līdz 14 gadu vecumam lielākais īpatsvars šā gada sākumā bija starp iedzīvotājiem Rīgas reģionā un Zemgalē — 15,3%. Pārējos reģionos bērnu un pusaudžu īpatsvars bija robežās no 15% Vidzemē līdz 12,5% Latgalē. Valstspilsētās bērnu īpatsvars bija no 16,9% Jelgavā līdz 13,3% Daugavpilī un Jūrmalā.