Pēc 30 dienu ilgas rehabilitācijas Minesotas programmā dziedātāja Adriana Miglāne atgriezusies mājās un prezentējusi savu jaunāko albumu "Es biju tur". Viņas mamma Tatjana Miglāne žurnālam "Privātā Dzīve" pirmoreiz stāstījusi par meitas atkarību, savu bezspēcību un drastiskajiem līdzekļiem, ko izmantojusi, cenšoties palīdzēt bērnam.
Miglānes albumā "Es biju tur" atspoguļoti personiski pārdzīvojumi un atveseļošanās ceļš. Piemēram, dziesma "Jūs iededzāt gaismu" balstīta reālos notikumos, ko Tatjana un Adriana piedzīvojušas pēdējā gada laikā. Pēc mammas teiktā, tajā atainoti brīži, kad viņai nācies rūpēties par meitu laikā, kad Adriana pati to nespēja.
Viens no sarežģītākajiem mirkļiem ģimenei bija brīdis, kad dziedātājas veselības stāvoklis strauji pasliktinājās un bija nepieciešama mediķu palīdzība. Ceļā uz slimnīcu Adriana atzinusi, ka vairs nevēlas turpināt līdzšinējo dzīvesveidu, un tieši tad pieņēmusi lēmumu doties rehabilitācijā. Pēc tam viņa aptuveni mēnesi pavadīja rehabilitācijas centrā, kur izgāja Minesotas programmu.
Tatjana atklājusi, ka meitas atkarība viņai bijis smags un negaidīts pārbaudījums. Sākotnēji nekas nav liecinājis, ka situācija kļūs tik nopietna.
"Mūsu ģimenē šādu problēmu nav bijis, tāpēc man tas bija liels šoks. Šķita, ka pazīstu savu meitiņu, tādēļ domāju — lai nu kurš, bet ne viņa,"
saka Tatjana.
Cenšoties palīdzēt meitai, viņa izmēģinājusi dažādas metodes, taču neviena no tām nav devusi tūlītēju rezultātu. Izmisuma brīžos viņa gan ierobežojusi meitas iespējas iziet no dzīvokļa, gan reiz viņu sodījusi ar siksnu.
Pašlaik Adriana ir atgriezusies mājās un lielāko daļu laika pavada kopā ar savu dēlu. Plašākus komentārus par notikušo viņa pagaidām nesniedz.
