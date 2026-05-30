Vairāk nekā 10 gadus seni lēmumi arvien spēcīgāk atbalsojas Vācijas ikdienā. Sabiedrībā un politiskajās aprindās pieaug skepse pret imigrantiem. Aktualizējies jautājums – vai tūkstošiem sīriešu, kuri savulaik ieradās Vācijā, bēgot no pilsoņu kara, joprojām ir pamats uzturēties valstī? Jautājums vietā, jo Sīrijā ir notikusi režīma maiņa. Taču sīriešu potenciālo reemigrāciju sarežģī pašas Damaskas nostāja, vēsta 360TV Ziņas.
Rietumeiropas valstis pēc Bašara al Asada režīma krišanas Sīrijā veidojušas ciešas saiknes ar jauno varu Damaskā. Sarunas un tikšanās bijušas regulāras, taču jautājumā par simtiem tūkstošiem sīriešu atgriešanos dzimtenē no Eiropas – it sevišķi no Vācijas – nu sastapušās ar Damaskas pretestību. Sīrijas ārlietu ministrs paziņojis, ka Tuvo Austrumu valsts kategoriski noraida ideju par aptuveni 800 000 sīriešu atgriešanu mājās no Vācijas, lai gan pirms dažiem mēnešiem kanclers Frīdrihs Mercs paziņoja, ka šāda reemigrācija varētu notikt trīs gadu laikā. Neskatoties uz to, ka Sīrijā eksistē politiskā spriedze, karstākie pilsoņu kara notikumi jau ir aiz muguras. Tas liek uzdot jautājumu – kādēļ sākotnējiem kara bēgļiem joprojām būtu interese uzturēties ārpus Sīrijas. Kā norāda eksperti, Sīrija redz ekonomisku ieguvumu potenciālu, Vācijā esošos sīriešus izmantojot kā instrumentu.
“Sīrija vēlas Vācijas investīcijas un uzņēmumu dibināšanu Sīrijas teritorijā, lai tiem, ko viņi tagad aicinās atpakaļ no Vācijas, būtu darbs un būtu stimuls Sīrijas ekonomikai, kas ir totāli novārdzināta pēc kara,” stāsta Andis Kudors, 360 Ziņu ārpolitikas eksperts, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs.
Arī Vācijā sociālpolitiskā situācija ir krasi mainījusies – sabiedrības atbalsts varas partijām krīt un arī Angelas Merkeles savulaik piekoptā “atvērto durvju” politika pret migrantiem vairs nav tik populāra. Tiesa, sīriešu jautājumu ar vienkāršu politisku lēmumu atrisināt nevarēs.
“Apmēram puse no tiem 900 000 vai nu jau ir ieguvuši Vācijas pilsonību vai arī tūlīt iegūs. Daļa no viņiem ir ļoti labi situēti. Viņiem nekādas motivācijas atgriezties Sīrijā nav, tāpēc tie 800 000, ko Mercs ir nosaucis, neatbilst realitātei. Tas, ka tā būs priekšvēlēšanu tēma, tas ir fakts,” komentē politologs Ojārs Skudra.
“Sīriešiem ir ļoti slikti rādītāji noziedzībā Vācijā. Uz 100 000 iedzīvotāju sīriešu aizdomās turēto skaits par dažādiem noziegumiem ir 1700. Tas ir līdzīgs afgāņiem. Vāciešiem tas ir desmit reizes mazāks,” papildina Kudors.
Sīrijas ārlietu ministrs šomēnes izteicās, ka simtiem tūkstošu sīriešu piespiedu atgriešana dzimtenē novestu pie haosa Tuvo Austrumu valstī, jo Sīrijas ekonomika šobrīd tam nav gatava.
