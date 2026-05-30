Šomēnes Valsts policija sadarbībā ar Valsts policijas koledžu īstenoja pieredzes apmaiņas un mācību pasākumu "Policijas prakse par pazudušu un patvaļīgi prom devušos personu (tostarp izbēgušu likumpārkāpēju) meklēšanas pasākumu organizēšanu", informē Valsts policijā.
Mācības īstenoja pieredzējuši Valsts policijas izmeklētāji un profesionāļi — praktiķi no bezpeļņas organizācijas "Bezvēsts.lv", daloties gan teorētiskās zināšanās un praktiskos padomos, gan reālā personu meklēšanas pieredzē. Mācību norises laikā veikta arī bezvēsts prombūtnē esošu personu meklēšanas un aizturēšanas simulācija dabā, iesaistot policijas suni.
Valsts policijas organizētās pieredzes apmaiņas un mācību mērķis bija pilnveidot policijas amatpersonu un kadetu teorētiskās zināšanas, kā arī praktiskās iemaņas pazudušu un patvaļīgi prom devušos personu, tostarp izbēgušu likumpārkāpēju, meklēšanas pasākumu organizēšanā un īstenošanā.
Mācībās piedalījās 40 dalībnieki, tostarp Valsts policijas koledžas kadeti, Valsts policijas amatpersonas, organizatori un eksperti no bezpeļņas organizācijas "Bezvēsts.lv", kuri dalījās savā ilggadējā pieredzē personu meklēšanas un glābšanas darbu organizēšanā dabiskajā vidē.
Dienas pirmajā daļā Valsts policijas koledžā notika teorētiskās apmācības, kurās dalībnieki iepazinās ar Valsts policijas praksi pazudušu un patvaļīgi prom devušos personu meklēšanas pasākumu organizēšanu un Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas prezentāciju par dienesta suņu iesaisti meklēšanas pasākumos, kā arī ar Bezvēsts.lv prezentāciju par meklēšanas un glābšanas darbiem dabiskajā vidē un pielietojamo drošības tehniku un meklēšanas organizācijas pamatiem.
Dienas turpinājumā Carnikavas pagasta meža masīvā norisinājās praktiskā mācību daļa, kurā simulēti pazudušu personu un patvaļīgi prom devušos personu meklēšanas pasākumi. Mācību laikā dalībnieki praktiski apguva "dzīvo ķēžu" izveidi un koordinētu tās noturēšanu, kā arī pilnveidoja taktiskās iemaņas personu meklēšanas īstenošanā, īpašu uzmanību pievēršot personiskās drošības prasību ievērošanai un citu meklēšanas grupas dalībnieku drošības nodrošināšanai. Tāpat tika demonstrēta dienesta suņu izmantošana personu meklēšanas un aizturēšanas situāciju simulācijās.
Norises vietā instruktāžu veica pieredzējuši meklētāji no bezpeļņas organizācijas Bezvēsts.lv, kas sniedza gan praktiskus padomus, gan dalījās reālu personu meklēšanas pieredzē.
Pasākums tika īstenots Iekšējās drošības fonda projekta Nr. VP/IDF/2024/2 "Smagās, organizētās un pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar iesaistītajām valstīm" ietvaros un ir daļa no visa projekta pasākumu un aktivitāšu kopuma.
