Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca norobežojusies no tajā notikušās laikmetīgās mākslas performances "Bald Boys", savukārt Rīgas Performances mākslas festivāls "Starptelpa" baznīcai par notikušo atvainojies, informēja Latvijas performances mākslas centra vadītāja un performances festivāla "Starptelpa" kuratore Laine Kristberga.
Pēc sociālajos medijos izplatīta performances video, kurā baznīcas telpās redzami kaili cilvēki, Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca publiski paziņojusi, ka ir "dziļi satriekta un apbēdināta" par redzēto.
Baznīca paziņojumā norādījusi, ka tās vienīgā saistība ar pasākumu bijusi telpu iznomāšana un ka draudze nav bijusi iesaistīta pasākuma organizēšanā. Baznīca arī uzsvēra, ka tās vēsturē ir notikuši daudzi koncerti un mākslas festivāli, kuros organizatori respektējuši sakrālo telpu, taču šoreiz programmā iekļautais saturs sakrālā ēkā neesot bijis pieņemams. Paziņojumā teikts, ka, piekrītot uzņemt pasākumu, tā uzticējusies organizatoriem un māksliniekiem, ka viņi "respektēšot ēkas sakrālo raksturu". Baznīca uzsvēra, ka, lai gan māksla reizēm var būt provokatīva, tai tomēr jābūt jūtīgai pret telpu, kurā tā notiek, īpaši tad, ja šī telpa ir Dieva nams.
Baznīca paziņojumā arī norādīja, ka turpmāk būs īpaši uzmanīga, lai pārliecinātos, ka nākamo pasākumu organizatori saprot, ka saturam "jābūt atbilstošam sakrālai vietai".
Savukārt festivāla kuratore Kristberga pauda, ka Anglikāņu baznīca un festivāls ir "abpusēji saprotošā dialogā" un uztver notikušo kā mācībstundu un pieredzi nākotnei. Festivāls atvainojies baznīcai par "provokatīvo laikmetīgo mākslu, kas varējusi aizskart anglikāņu kongregācijas locekļu jūtas". Savukārt baznīca esot atbalstoša un neuzskatot, ka pēc notikušā būtu nepieciešamas debates par mākslas un vārda brīvību un baznīcas institūciju, norādīja Kristberga.
Līdztekus festivāla pārstāve pauda, ka abas puses esot "konstruktīvā un demokrātisko vērtību cienošā sarunā" un baznīca nenoliedzot, ka par nopietnām tēmām ir jārunā arī mākslas valodā. Festivāls atvainošanos publicējis arī savā "Facebook" lapā.
Kā liecina Andra Freiberga veidotās performances apraksts, tā pieteikta kā
darbs par reliģisko institūciju morālo autoritāti, seksuālo vardarbību, klusēšanu un institucionālu aizsardzību.
"Reliģiskās institūcijas gadsimtiem uztvertas kā tikumības, drošības un garīgas glābšanas telpas, tomēr aiz sakralitātes estētikas un morālās autoritātes nereti slēpusies sistemātiska vardarbība un klusēšana," teikts aprakstā.
Performances aprakstā minēti vairāki Latvijā zināmi gadījumi, kuros garīdznieki notiesāti par seksuāla rakstura noziegumiem. Vienlaikus performances aprakstā uzsvērts, ka darbā aplūkotās tēmas nav saistītas ar konkrēto baznīcu, bet pievēršas plašākai problēmai, kas skar reliģiskās institūcijas kopumā. Aprakstā brīdināts, ka performancē tiks izmantotas transgresīvas darbības, kailums un intensīva skaņa, un norādīts, ka tā paredzēta pieaugušajiem.
26. maijā Rīgā atklāja astoto Rīgas performances mākslas festivālu "Starptelpa". Šī gada festivāla tematiskā ievirze "Sonic Vibrations" jeb "Skaniskās vibrācijas" pētīja skaņas daudzveidīgās un dinamiskās iespējas performances mākslā. Programma akcentē gan eklektisku disonansi un rezonansi, gan klusumu kā skaņas pamatelementus.
Festivāla "dzīvās" mākslas jeb klātbūtnes programmā tika iekļautas 38 performances.
