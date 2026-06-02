Mūziķis Jorens Šteinhauers, kurš Latvijā zināms kā dziesmas "Paldies latiņam" autors un grupas "Aarzemnieki" dalībnieks, kas ar dziesmu "Cake to Bake" pārstāvēja Latviju "Eirovīzijā", nolēmis uz laiku pamest Latviju, lai pārvāktos uz Ankaru Turcijā, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Nu Šteinhauers jau izvācies no sava dzīvokļa Rīgā. Atgriežoties Latvijā, viņš plāno meklēt jaunu dzīvesvietu.
Patlaban Jorens uzturas dzimtajā Vācijā, kurp devies ar automašīnu, pavadot ceļā vairāk nekā 17 stundas. Taču arī tur viņš neplāno uzkavēties ilgi, jo tuvākajā laikā paredzēts brauciens uz Turciju.
Iespēja doties uz Ankaru radusies negaidīti. Aptuveni pirms mēneša, apmeklējot Latvijas skolas kopā ar Vācijas vēstniecības pārstāvjiem, viņš Pilsrundāles vidusskolā iepazinies ar viesiem no Turcijas galvaspilsētas. Pēc veiksmīgas sarunas turku delegācijas pārstāvji vēlāk apmeklējuši arī vienu no viņa koncertiem.
Pēc šīs tikšanās mūziķis saņēmis uzaicinājumu doties uz Ankaru, kur viņš vadīs dziesmu rakstīšanas meistarklases. Viņš atzinis, ka pagaidām nav izlēmis, kad atgriezīsies Latvijā, jo tas būs atkarīgs no pašsajūtas jaunajā vidē un sadarbības attīstības.
Mūziķis norādījis, ka gadījumā, ja dzīve Turcijā viņam patiks, viņš tur varētu uzturēties ilgāk, izmantojot šo laiku arī atpūtai.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu