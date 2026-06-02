Šķūņa ugunsgrēkā Smiltenes novadā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Svētdien plkst. 21.20 VUGD saņēma izsaukumu uz Brantu pagastu, kur 400 kvadrātmetru platībā dega vienstāva šķūnis, kurā atradās siens. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka šķūnis jau dega ar atklātu liesmu, bet tā jumta koka konstrukcijas bija iebrukušas.
Šķūnī siena ruļļi bija izvietoti vairākos stāvos, tāpēc glābēji vairāk nekā 20 stundas turpināja darbu notikuma vietā — notika siena ruļļu jaukšana un dzēšana.
Pirmdien darbu laikā šķūnī tika atrasts bojāgājis cilvēks.
Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne informēja, ka Valsts policija sākusi kriminālprocesu par šo ugunsgrēku.
Valsts policija notikuma vietā noskaidrojusi, ka šķūņa tuvumā atradušies vairāki nepilngadīgi jaunieši.
Pašlaik tiek noskaidrota bojāgājušā identitāte un visi notikušā apstākļi. Ir nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes, tostarp DNS ekspertīze.
Valsts policija izmeklēšanā vērtē visas iespējamās notikuma versijas.
Ņemot vērā, ka notikumā iesaistītas nepilngadīgas personas, kuras ir īpaši aizsargājamas, Valsts policija no plašākiem komentāriem šobrīd atturas.
Valsts policija aicina vecākus pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus vasaras brīvlaikā. Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, bērni vairāk laika pavada ārpus mājām un nereti bez pieaugušo uzraudzības. Tādēļ ir īpaši svarīgi atgādināt par drošu rīcību dažādās situācijās, tostarp par ugunsdrošību, aizliegumu spēlēties ar uguni, petardēm un citiem bīstamiem priekšmetiem, kā arī nepieciešamību informēt vecākus par savu atrašanās vietu. Savlaicīgas sarunas par drošību un atbildīgu rīcību var palīdzēt novērst nelaimes gadījumus un veicināt to, lai vasaras brīvlaiks bērniem aizritētu droši, uzsver Valsts policija.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 43 izsaukumus — 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet vēl 13 izsaukumi bija maldinājums.
