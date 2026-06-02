No 1. marta līdz 31. maijam Rīgas pašvaldības policija (RPP) pastiprināti kontrolēja mikromobilitātes līdzekļu vadītājus galvaspilsētā, kopumā pārbaudot 631 braucēju. Kontroles laikā konstatēts, ka 224 gadījumos vadītājiem nebija velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, informē Rīgas pašvaldība.
Tāpat fiksēti 24 gadījumi, kad mikromobilitātes līdzekli vadījusi atbilstošo vecumu nesasniegusi persona. 39 gadījumos pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, šķērsojot krustojumus pie aizliedzošā luksofora signāla.
Būtiska daļa pārkāpumu saistīta ar neatbilstošu pārvietošanos. Velosipēdu vadītāju vidū 67 gadījumos konstatēta braukšana neatbilstoši noteiktajai braukšanas vietai (velojosla, brauktuve vai ietve), savukārt 15 gadījumos ar pašgājēju velosipēdu braukts pa ietvi. Vienā gadījumā nav ievērota gājēju priekšrocība.
Arī elektroskrejriteņu vadītāju vidū fiksēti līdzīgi pārkāpumi — 14 gadījumos braukts neatbilstoši noteiktajai braukšanas vietai, bet vienā gadījumā nav ievērota gājēju priekšrocība. Papildus konstatēti 43 gadījumi, kad ar elektroskrejriteni nelikumīgi pārvadāts pasažieris.
Kontroles rezultātā atklāti arī citi būtiski pārkāpumi. 55 gadījumos persona piedalījusies ceļu satiksmē bez obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, bet 32 gadījumos izmantotais mikromobilitātes līdzeklis nebija reģistrēts. 108 gadījumos transportlīdzekļi novietoti ārpus atļautajām vietām aizlieguma zonās.
Īpašu uzmanību prasa gadījumi, kas saistīti ar apreibinošo vielu lietošanu —
konstatēti 20 gadījumi, kad mikromobilitātes līdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
Kontroles rezultāti apliecina, ka joprojām pastāv nepieciešamība pievērst pastiprinātu uzmanību mikromobilitātes dalībnieku drošībai un noteikumu ievērošanai. Atbildīga rīcība ceļu satiksmē ir būtisks priekšnoteikums, lai mazinātu negadījumu riskus un nodrošinātu drošu vidi visiem satiksmes dalībniekiem.
