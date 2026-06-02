Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai naktī uz otrdienu nogalināti vismaz 18 cilvēki un vairāk nekā 100 ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi, paziņojušas vietējās varasiestādes.
Dņipro nogalināti 12 cilvēki un ievainoti 37 cilvēki, no kuriem aptuveni 20 hospitalizēti, bet pārējiem sniegta medicīniskā palīdzība uz vietas. Glābšanas un meklēšanas operācijas turpinās.
Dņipropetrovskas apgabala Kamjanskē ievainoti trīs cilvēki.
Kijivā nogalināti seši cilvēki un ievainoti 66, tostarp trīs bērni, platformā "Telegram" paziņoja Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko.
Kijivā raķešu un dronu triecienu rezultātā aizdegās vairākas ēkas un daļā pilsētas tika traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Uzbrukumos cieta arī piecas medicīnas iestādes.
Harkivā ievainoti desmit cilvēki. Nodarīti postījumi dzīvojamām un administratīvajām ēkām, kā arī civilajai infrastruktūrai.
Krievija naktī uz otrdienu uzbruka Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem, no kuriem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca un neitralizēja 602 dronus un 40 raķetes.
