Pēdējo trīs gadu ienesīgāko filmu vidū biežāk sastopamas filmas, kur galvenajās lomās ir aktieris vārdā Kriss vai runājošs dzīvnieku, nekā filmas ar sievieti vecumā virs 60 gadiem galvenajā lomā, liecina kampaņas "Age Without Limits" dati.
Pētījumā analizētas 100 ienesīgākās filmas, kas Lielbritānijā iznākušas 2023., 2024. un 2025. gadā. Tajā secināts, ka tikai piecās no šīm filmām galvenā loma bijusi sievietei, kura sasniegusi 60 gadu vecumu vai ir vecāka. Savukārt aptuveni 20 filmās galvenajās lomās bija runājoši dzīvnieki, bet sešās galvenā loma uzticēta aktierim vārdā Kriss. Puse no šiem gadījumiem saistīti ar aktieri Krisu Pratu.
Pētījuma autori norāda, ka salīdzinājums ar aktieriem vārdā Kriss vai animētiem tēliem izmantots, lai pievērstu uzmanību plašākai problēmai — vecuma un dzimuma disproporcijai kino industrijā. Analīzē secināts, ka vecāka gadagājuma sievietes kino joprojām ir ievērojami mazāk pārstāvētas nekā vīrieši tajā pašā vecuma grupā.
Pētījumā minēts, ka starp filmām, kurās galvenajās lomās bija sievietes virs 60 gadiem, iekļautas "Allelujah", "My Big Fat Greek Wedding 3", "Book Club: The Next Chapter", "The Substance" un "Freakier Friday". Vienlaikus norādīts, ka vairākas citas filmas ar vecāka gadagājuma sievietēm galvenajās lomās guvušas pozitīvu kritiķu novērtējumu, lai gan nav sasniegušas līdzīgus komerciālus rezultātus.
Arī sabiedrības aptauja liecina, ka skatītāji vēlas vairāk filmu ar sievietēm virs 60 gadiem galvenajās lomās. Aptaujā, kurā piedalījās 4000 cilvēku, trešdaļa respondentu norādīja, ka kino tiek veidots pārāk maz filmu ar sievietēm virs 60 gadiem galvenajās lomās, savukārt tikai 3% uzskatīja pretējo.
Britu aktrise Emma Tompsone, komentējot pētījumu, norādīja, ka vecāku sieviešu stāsti kino joprojām nav pietiekami pārstāvēti. "Sievietes veido pusi sabiedrības un mēs kļūstam vecākas. Tāpēc rodas jautājums — kur ir stāsti par mums?" vaicāja aktrise.
Pētījumā secināts arī, ka sieviešu tēli vecumā virs 50 gadiem filmās runā vidēji par 14% mazāk nekā vīriešu tēli tajā pašā vecuma grupā, savukārt sievietes vecumā virs 65 gadiem britu kino pēdējās desmitgades laikā parādījušās vairāk nekā trīs reizes retāk nekā tāda paša vecuma vīrieši.
