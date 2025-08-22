Slimību profilakses un kontroles centrs novērojis Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, līdzīgi kā daudzās citās Eiropas Savienības valstīs.
Augusta otrajā nedēļā laboratoriski apstiprināto pozitīvo Covid-19 paraugu īpatsvars sasniedza 15%, bet augusta pirmajā nedēļā – 8%. Arī stacionāros pēdējās nedēļas laikā palielinājies pacientu skaits ar Covid-19 infekciju: augusta pirmajā nedēļā tie bija astoņi, bet otrajā nedēļā – jau 22 pacienti.
Latvijā ir pieejama atjaunotā sezonas vakcīna pret Covid-19, kas pasargā pret smagām slimības formām, ko var izraisīt pašlaik dominējošās SARS-CoV-2 Omikrona varianta apakšlīnijas. Covid-19 infekcija joprojām var izraisīt smagas slimības iedzīvotājiem, kas pieder riska grupai: vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām un novājinātu imunitāti, tādēļ ieteicama vakcinācija, kura aizvien ir valsts apmaksāta.
Covid-19 biežākie simptomi: paaugstināta ķermeņa temperatūra, sauss klepus, nogurums, vājums, elpas trūkums vai apgrūtināta elpošana (smagākajos gadījumos), muskuļu vai locītavu sāpes, galvassāpes, iesnas vai aizlikts deguns, iekaisis kakls, dažkārt ožas un/vai garšas zudums, caureja, slikta dūša vai vemšana.
