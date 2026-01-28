Kad termometra stabiņš laukā noslīd krietni zem nulles iedaļas un vaigos kniebj sals, biežāk nekā citkārt pusdienās un vakariņās kārojas sātīga ēdiena: aromātiskas un gardas zupas, dārzeņu un gaļas sautējuma vai kā cita, kas sasilda un piesien dūšu. Piemēram, kotletītes gan ar zilo sieru, gan pētersīļiem.
Sastāvdaļas
Kotlešu masai
- 1 kg maltās gaļas
- 4 baltmaizes šķēles
- 200 ml ūdens
- 2 olas
- 2 tējkarotes sāls
- ½–1 tējkarote piparu• eļļa cepšana
Kotletes ar zilo sieru
- puse no maltās gaļas daudzuma
- 150 g zilā siera
- 1-2 ēdamkarotes skābā krējuma
Kotletes ar pētersīļiem
- puse no maltās gaļas daudzuma
- 1 ēdamkarote zaļo vai melno piparu
- puse saišķīša sasmalcinātu pētersīļu
- 2 tējkarotes franču vai krievu sinepju
Pagatavošana
Bļodā sadrupina maizi. Pielej ūdeni un atstāj uz 10 minūtēm. Tad pievieno malto gaļu, olas, piparus un labi samaisa.
Masu sadala divās daļās. Vienai masas daļai pievieno sasmalcinātu zilo sieru un skābo krējumu. Ja masa pārāk cieta, pielej nedaudz ūdens. Veido mazas kotletītes un kārto uz samitrināta gaļas dēļa.
Otrai masas daļai pievieno zaļos vai melnos piparus, sasmalcinātus pētersīļus un sinepes. Pielej nedaudz ūdens, ja masa ir pārāk cieta. Veido kotletītes un kārto uz gaļas dēļa.
Pannā uzkarsē eļļu un cep kotletes vidējā temperatūrā 3-4 minūtes no abām pusēm. Pasniedz ar vārītiem kartupeļiem un salātiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem