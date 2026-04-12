1936. gada 12. aprīlī plkst. 10.30. Valsts prezidenta rezidencē Rīgas pilī ieradās toreizējais Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, viņu pavadīja adjutants pulkvedis-leitnants Miervaldis Lūkins, sekretārs Jānis Cimmermanis (vēlāk Rudums), Ministru prezidenta biedrs Marģers Skujenieks un kara ministrs ģenerālis Jānis Balodis ar savu adjutantu pulkvedi-leitnantu Kārli Mednīti. Pēc ierašanās pilī Ministru prezidents K. Ulmanis devās Valsts prezidenta darba kabinetā, kur viņu jau sagaidīja Valsts prezidents Alberts Kviesis. Valsts prezidents A. Kviesis pēc tam savā pavēļu grāmatā ierakstīja paziņojumu, ka Valsts prezidenta pienākumu izpildīšanu viņš nodevis Ministru prezidentam Dr. K. Ulmanim.

Kas bija prezidents Latvijā? Prezidents Latvijas Republikā, gan starpkaru posmā pirms padomju okupācijas, gan atjaunotajā valstiskumā, ir augstākā valsts amatpersona. 

Pēc likuma. Lai arī Latvija atšķirībā, piemēram, no ASV vai Francijas, nav prezidentāla valsts un tauta vispārējās vēlēšanās šo augstāko amatpersonu neievēlē, tomēr prezidents ir tas, kas reprezentē valsti gan starptautiski, gan pašu mājās, kā arī prezidents ir valsts bruņotā spēka augstākais vadonis ar tiesībām karadarbības gadījumā iecelt armijas virspavēlnieku. Cerēsim, ka tas nekad nebūs nepieciešams…

