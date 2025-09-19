Ilggadējam Rīgas Ebreju kopienas muzeja "Ebreji Latvijā" direktoram un vēsturniekam Marģeram Vestermanim vakar apritēja 100 gadi, un jubilejā viņu sveica arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Viņa dāvinātajā plaketē ir iegravēti vārdi: "Par Latvijai veltīto mūžu un darbu patiesas vēstures izgaismošanā!" M. Vestermanis dzimis 1925. gada 18. septembrī Rīgā. Viņš ir publicējis grāmatas un zinātniskus rakstus par ebreju un holokausta vēsturi Latvijā. No 1998. līdz 2019. gadam viņš bija Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis, īpašu uzmanību veltot Latvijas ebreju vēstures dokumentēšanai un holokausta izpētei.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu