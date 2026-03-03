Lielbritānijas valdība otrdien samazināja valsts ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam, taču palielināja to nākamajiem diviem gadiem.
Valdība prognozē, ka valsts iekšzemes kopprodukts šogad pieaugs par 1,1%, nevis par 1,4%, kā tika lēsts novembrī.
Pērn Lielbritānijas ekonomika palielinājās par 1,3%.
Savukārt nākamgad un 2028. gadā Lielbritānijas valdība prognozē 1,6% izaugsmi.
Šīs jaunākās ekonomikas izaugsmes prognozes gan tikušas sastādītas pirms ASV un Izraēlas sāktā uzbrukuma Irānai un Irānas prettriecieniem Tuvajos Austrumos, tāpēc tās drīzumā varētu vairs nebūt aktuālas, norāda Lielbritānijas valdība.
Valdība skaidro, ka naftas un gāzes piegāžu traucējumi šajā reģionā rada bažas par jaunu enerģijas krīzi, kas varētu palielināt inflāciju.
