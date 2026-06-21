uzņēmums "Vicon' ir atjauninājis savu XF frontālo pļaujmašīnu sēriju ar jauniem Extra 332xf un Extra 336xf modeļiem, kuru darba platums ir attiecīgi 3,18 un 3,50 metri.
Šīs mašīnas paredzētas gan vālošanai, gan lopbarības kultūraugu plašai izkliedēšanai.
Pļaujmašīnas ir aprīkotas ar aktīvu gliemežtransportieri, kas virza nopļauto masu uz centru, radot glītus un tīrus vālus ar minimālu atkritumu daudzumu. Vāla platumu var regulēt no 1,15 līdz 1,30 m, un, noņemot dēļus, izkliedēšanas diapazons var sasniegt 2,2–2,6 metrus. Cita starpā atjaunināts arī pļaujmašīnas dizains.
Modeļi Extra 332xf un Extra 336xf sver attiecīgi 980 un 1040 kg un ir saderīgi ar traktoriem ar jaudu 50 ZS un vairāk.
Šo jauno modeļu pārdošana sāksies jau šajā sezonā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem