ASV telekanāls ABC trešdien uz nenoteiktu laiku atcēlis populārā komiķa Džimija Kimela vakara sarunu šovu, šādu lēmumu pieņemot pēc Kimela nesenajiem izteikumiem ēterā par konservatīvā aktīvista Čārlija Kērka nāvi un tam sekojušajiem regulatora draudiem.
Kimels savās pārraidēs pēdējā laikā vairākkārt izteicies par konservatīvās nometnes reakciju uz Kērka slepkavību, cita starpā norādot, ka "MAGA zemē daudzi ļoti centīgi strādā, lai iegūtu kapitālu uz Čārlija Kērka slepkavības rēķina".
ABC soli, atceļot vienu no ietekmīgākajiem Amerikas televīzijas vakara šoviem, kritiķi nosauca par valdības cenzūru, bet prezidents Donalds Tramps pauda gandarījumu.
"Lieliskas ziņas Amerikai," Tramps pauda platformā "Truth Social". "Apsveicam ABC par drosmi beidzot darīt to, kas bija jādara."
Jūlija telekanāls CBS paziņoja par Kimela kolēģa Stīvena Kolbēra sarunu šova atcelšanu. Arī par to Tramps pauda prieku.
Fragments no šova.
Trešdien Federālās komunikāciju komisijas (FCC) priekšsēdētājs Brendans Kars draudēja, ka ABC filiālēm, kas pārraida Kimela šovu, tiks anulēta licence.
Dažas stundas vēlāk uzņēmums "Nexstar", viens no valsts lielākajiem ABC filiāļu staciju īpašniekiem, paziņoja, ka Kimela šovu savās stacijās neraidīs.
"Nexstar" pašlaik īsteno vairāku miljardu dolāru vērtu apvienošanos ar konkurentu, kam būs nepieciešams FCC apstiprinājums.
ABC, kas pieder uzņēmumam "Disney'", sekoja šim piemēram, pārtraucot raidījuma demonstrēšanu visā valstī.
