Šonedēļ platformā "GO3" sāks pārraidīt jaunu pašmāju seriālu – "Praktiskā kokvilna". Seriāls veidots pēc Zanes Nuts grāmatas motīviem un stāstīs par Ditu, kura savos trīsdesmit piecos gados ir nolēmusi novilkt kokvilnas mājas tērpu un pēc šķiršanās atvērt durvis piedzīvojumu neizsīkstošajai randiņu pasaulei. Seriālā galvenās varones lomu atveidos aktrise Sandija Dovgāne. Lai arī pati darbojas daudzos teātra projektos, viņa ar lielu entuziasmu skatās uz jauniem kino projektiem. Saruna par Ditas lomu seriālā, intimitātes kouču, kino un teātri.
Jaunais seriāls veidots, par pamatu ņemot "Latvijas Mediju" izdoto Zanes Nuts grāmatu "Praktiskā kokvilna". Vai pirms filmēšanās seriālā biji lasījusi šo grāmatu?
Sandija Dovgāne: Pagājušajā vasarā biju ierakstījusi Zanes Nuts audiogrāmatu "Džekpots". Es zināju Zani Nuts kā autori, bet "Praktisko kokvilnu" nebiju lasījusi. Grāmatā "Džekpots" stāsts ir vairāk par jauniešiem, taču šajā darbā ir vairāk par pieaugušu sievieti un to, kā viņa cenšas veidot attiecības.
Kā tev šķiet, kāpēc tieši šī grāmata izraudzīta, lai uz tās motīviem veidotu seriālu?
Grāmatas sižets atšķiras no seriāla scenārija. Tur ir daudzas lietas, kas seriālā tika pārveidotas, taču pamats palika. Grāmatā ļoti smalki aprakstīta sievietes iekšējā pasaule un problēmas, ar kurām viņa saskaras. Tur vairāk ir aprakstīti galvenās varones Ditas pārdzīvojumi un sajūtas. Man liekas labi, ka šo grāmatu izvēlējās ekranizēt.
Vai seriālā būs arī humors un satīra, neskatoties uz minētajiem galvenās varones pārdzīvojumiem?
Jā, noteikti! Ditas raksturs ir ļoti piesātināts, dzīvelīgs. Viņa tieši šī iemesla dēļ dzīvē iekuļas dažādās amizantās situācijās. Visa filmēšanas komanda patiesībā intensīvi strādāja pie tā, lai vislabākajā veidā man izdotos attēlot šo galvenās varones raksturu. Man krasākās pārmaiņas bija pilnīga matu krāsas maiņa. Es no tumšmates kļuvu par blondīni, kas lika man justies pilnībā citādi. Neskatoties uz visu, Ditas tēls man ir ļoti mīļš.
Tiešām kļuvi par blondīni vai arī izlīdzējāties ar blondu parūku?
Tiešām kļuvu par blondīni! Es patiesībā esmu izmēģinājusi dažādas frizūras un matu krāsas, taču blondīne es vēl nebiju bijusi. Režisore izdomāja, ka Dita varētu būt blondīne. Protams, man pajautāja, vai esmu tam gatava, bet, ilgi nedomājot, piekritu. Pirmajā mēnesī bija grūti pierast, jo skatījos spogulī un domāju, kas tas ir par cilvēku, ko redzu atspulgā. Vispār Latvijas kino kontekstā varu apgalvot, ka ar aktieriem nenotiek ekstrēmas vizuālās pārmaiņas. Man šķiet, ka, mainot aktiera vizuālo tēlu, var mainīt arī raksturu.
Man šķita interesanti, ka pati grāmatas autore darbojas jurisprudences jomā, kā arī šobrīd kopā ar vīru un diviem bērniem dzīvo un darbojas Cēsu pusē. Man tas liekas interesanti, ka cilvēki, kuri nav saistīti ar literatūras nozari arvien biežāk izdod grāmatas. Ko tu domā par šo?
Tiem, kuri nenāk no rakstniecības, ir vieglāk izveidot grāmatas struktūru, kas ir konkrēta un vieglāk saprotama jebkuram lasītājam. Cik zinu, tad pašai autorei jau ilgu laiku ir aizraušanās ar literatūru, tāpēc tas viņai ir bijis tikai tāds loģisks solis.