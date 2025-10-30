Light drizzle 10.1 °C
C. 30.10
Nadīna, Ulla
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#filmas #izrādes #teātris

Teātris ir maratons, bet kino — sprints. Saruna ar aktrisi Sandiju Dovgāni

Estere Kristiāna Ozoliņa / Latvijas Avīze
2025. gada 30. oktobris, 15:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 30. oktobris, 15:00
Aktrise Sandija Dovgāne.
Aktrise Sandija Dovgāne.
Foto: Publicitātes

Šonedēļ platformā "GO3" sāks pārraidīt jaunu pašmāju seriālu – "Praktiskā kokvilna". Seriāls veidots pēc Zanes Nuts grāmatas motīviem un stāstīs par Ditu, kura savos trīsdesmit piecos gados ir nolēmusi novilkt kokvilnas mājas tērpu un pēc šķiršanās atvērt durvis piedzīvojumu neizsīkstošajai randiņu pasaulei. Seriālā galvenās varones lomu atveidos aktrise Sandija Dovgāne. Lai arī pati darbojas daudzos teātra projektos, viņa ar lielu entuziasmu skatās uz jauniem kino projektiem. Saruna par Ditas lomu seriālā, intimitātes kouču, kino un teātri.

Reklāma

Jaunais seriāls veidots, par pamatu ņemot "Latvijas Mediju" izdoto Zanes Nuts grāmatu "Praktiskā kokvilna". Vai pirms filmēšanās seriālā biji lasījusi šo grāmatu?

Sandija Dovgāne: Pagājušajā vasarā biju ierakstījusi Zanes Nuts audiogrāmatu "Džekpots". Es zināju Zani Nuts kā autori, bet "Praktisko kokvilnu" nebiju lasījusi. Grāmatā "Džekpots" stāsts ir vairāk par jauniešiem, taču šajā darbā ir vairāk par pieaugušu sievieti un to, kā viņa cenšas veidot attiecības.

Kā tev šķiet, kāpēc tieši šī grāmata izraudzīta, lai uz tās motīviem veidotu seriālu?

Grāmatas sižets atšķiras no seriāla scenārija. Tur ir daudzas lietas, kas seriālā tika pārveidotas, taču pamats palika. Grāmatā ļoti smalki aprakstīta sievietes iekšējā pasaule un problēmas, ar kurām viņa saskaras. Tur vairāk ir aprakstīti galvenās varones Ditas pārdzīvojumi un sajūtas. Man liekas labi, ka šo grāmatu izvēlējās ekranizēt.

Vai seriālā būs arī humors un satīra, neskatoties uz minētajiem galvenās varones pārdzīvojumiem?

Jā, noteikti! Ditas raksturs ir ļoti piesātināts, dzīvelīgs. Viņa tieši šī iemesla dēļ dzīvē iekuļas dažādās amizantās situācijās. Visa filmēšanas komanda patiesībā intensīvi strādāja pie tā, lai vislabākajā veidā man izdotos attēlot šo galvenās varones raksturu. Man krasākās pārmaiņas bija pilnīga matu krāsas maiņa. Es no tumšmates kļuvu par blondīni, kas lika man justies pilnībā citādi. Neskatoties uz visu, Ditas tēls man ir ļoti mīļš.

Tiešām kļuvi par blondīni vai arī izlīdzējāties ar blondu parūku?

Tiešām kļuvu par blondīni! Es patiesībā esmu izmēģinājusi dažādas frizūras un matu krāsas, taču blondīne es vēl nebiju bijusi. Režisore izdomāja, ka Dita varētu būt blondīne. Protams, man pajautāja, vai esmu tam gatava, bet, ilgi nedomājot, piekritu. Pirmajā mēnesī bija grūti pierast, jo skatījos spogulī un domāju, kas tas ir par cilvēku, ko redzu atspulgā. Vispār Latvijas kino kontekstā varu apgalvot, ka ar aktieriem nenotiek ekstrēmas vizuālās pārmaiņas. Man šķiet, ka, mainot aktiera vizuālo tēlu, var mainīt arī raksturu.

Man šķita interesanti, ka pati grāmatas autore darbojas jurisprudences jomā, kā arī šobrīd kopā ar vīru un diviem bērniem dzīvo un darbojas Cēsu pusē. Man tas liekas interesanti, ka cilvēki, kuri nav saistīti ar literatūras nozari arvien biežāk izdod grāmatas. Ko tu domā par šo?

Tiem, kuri nenāk no rakstniecības, ir vieglāk izveidot grāmatas struktūru, kas ir konkrēta un vieglāk saprotama jebkuram lasītājam. Cik zinu, tad pašai autorei jau ilgu laiku ir aizraušanās ar literatūru, tāpēc tas viņai ir bijis tikai tāds loģisks solis.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Ko jaunu iemācījies no šī projekta? Varbūt vari nosaukt kādas spilgtākās pieredzes filmēšanas laukumā?

Šis ir romantisks komēdijseriāls, kurā ir atainotas romantiskas attiecības, kā arī intīmās ainas. Šo ainu filmēšanai tika piesaistīts intimitātes koučs Māra Sleja. Tā man bija pirmā pieredze ar intimitātes kouču. Tagad varu droši apgalvot, ka tas padara šo ainu filmēšanu visai komandai daudz vieglāku. Kaut kā šīs intīmās ainas uzreiz visiem paliek smieklīgas, jautras un vieglas. Galvenais, lai tas neatstāj nekādu emocionālu nospiedumu, aktieriem ir jājūtas droši. Es arī esmu sapratusi, ka jānošķir sava seksualitāte no tās, kāda ir manis atveidotajam varonim. Protams, mūsu instruments ir mūsu ķermenis, taču jāmāk šīs lietas nodalīt. Vēl es gribētu piebilst, ka man šajā projektā ir ļoti paveicies ar manu partneri Igoru Šelegovski. Atklāju, ka ar viņu ir viegli spēlēt, tāpēc dzimst jaunas un foršas lietas.

Iepriekš filmējies "Vecāku sapulcē". Vai šī pieredze lika tev justies drošākai un pārliecinātākai?

Jā! Filma "Vecāku sapulce" bija mans pirmais lielais kinodarbs, kurā piedalījos. Man  kopumā ir paveicies ar filmēšanas komandām, kā arī ar partneriem filmēšanas laukumā.  Kino man patīk tas, ka visa komanda veido tavu lomu. Piemēram, teātrī izteiktāk tu pats radi savu tēlu. Filmējoties es jūtos organiskāk un brīvāk nekā teātrī. Esmu ļoti emocionāla, tāpēc tas ļoti labi noder kino. Ir ātri jāmāk pārslēgties no vienas ainas uz otru. Teātris ir maratons, bet kino – sprints.

Tu nāc no teātra vides. Vai teātrī darbojies vairāk ārštatā?

Darbojos vairāk kā neatkarīgā aktrise ļoti daudzos Latvijas teātros. Tieši šī iemesla dēļ varu realizēties arī kino. Esot ārpus štata, ir brīvākas rokas, tāpēc varu labāk plānot savu laiku. Latvijā tirgus ir mazs, taču kaut kā viss izdodas.

Likās interesanti, ka esi pabeigusi Leļļu teātra kursu. Vai tas bija apzināts solis?

Tas notika tikai tāpēc, ka tajā gadā uzņēma tieši "leļļu kursu". Ļoti daudziem aktieriem tā varbūt pat nav apzināta izvēle, bet apstākļu sakritība. Tas man ir tikai nācis par labu, jo iedeva cita veida domāšanu. Esmu ieguvusi spēju vairāk dauzīties un spēlēties. Priekšmetu pasaule tieši palīdz, nevis ierobežo. Runāt un darīt lietas vienlaikus patiesībā ir svarīga spēja. Es izstudēju šo jomu, taču nav īsti bijusi saistība ar Leļļu teātri.

Tavā aprakstā minēts, ka esi ne tikai Latvijas aktrise, režisore, bet arī performere. Kā tu īsti skaidrotu, ko nozīmē performance?

Mūsdienās ir izplūdušas robežas starp kino, teātri, deju, mūziku un performanci. Visi mākslas veidi saplūst kopā. Performance ir varbūt kaut kas tāds, kas iziet vairāk ārpus ierastā teātra dialoga. Piemēram, Ģertrūdes ielas teātrī bija iestudējums Aspazijas lugai "Ragana". Mēs tajā izrādē repojām Aspazijas tekstus. Arī tajā pašā Ģertrūdes ielas teātrī bija izrāde "Vasarnieki", kurā daudzi aktieri tika filmēti un rādīti uz lielā ekrāna. Ir dažāda veida nestandarta paņēmieni. Man šķiet, ka Latvijas teātrī ir vieta gan klasikai, gan kaut kam neordinārākam.

Aktiera profesija vienmēr bija tavs sapnis?

Patiesībā sākumā stājos režisoros. Man 19 gadu vecumā pilnībā šķita, ka būšu režisore. Taču tad es vēl biju mazs un jauns skuķis no laukiem. Teātrī es nonācu skolas laikā pavisam nejauši, piedaloties improvizācijas teātrī. Man šķita loģisks lēmums iet šajā virzienā, jo lielāko daļu mana laika aizņēma nevis mācības, bet visi pārējie pulciņi. Man ļoti patīk vērot un iepazīt cilvēkus. Šī ir brīnišķīga profesija, kurā iepazīt cilvēkus.

Izlasot "Praktiskās kokvilnas" galvenās varones aprakstu, šķiet, ka tas ir kaut kur jau dzirdēts. Ir ļoti daudz šādu sieviešu.

Jā, noteikti. Seriālā bija jāattēlo sieviete ar bērnu, kura ir šķīrusies. Man šī loma kaut kādā ziņā bija arī izaicinājums, jo man pašai nav bērnu. Tomēr man šķiet, ka šīs visas ir mūžīgās tēmas, jo visi grib būt mīlēti un saprasti.

Kā tev šķiet, kas būtu tas veiksmīgākais veids, kādā ekranizēt grāmatu?

Man šķiet, ka tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. It īpaši tad, ja cilvēks pirms tam grāmatu ir izlasījis, jo viņam jau galvā ir savs redzējums un stāsts, kas ir izveidojies. Citreiz režisora versija nesakrīt ar manu iztēli, bet var būt arī otrādi. Sazinoties ar Zani Nuts, saņēmām lielu komplimentu. Mēs ekranizējām šo grāmatu tā, kā viņa to bija iztēlojusies.

Aktrise Sandija Dovgāne.
Aktrise Sandija Dovgāne.
Foto: Publicitātes

Sandijas Dovgānes PIETURZĪMES

Trīs vārdi, kas jūs raksturo vislabāk?

Cilvēkmīlestība, emocionalitāte, gaišums.

Bez kā jūs nevarat iedomāties savu dienu?

Bez sava kaķa samīļošanas.

Būtiskākais sasniegums darbā?

Ir ļoti labi, ja spēju savā darbā pozitīvi pārsteigt pati sevi.

Labākā izklaide?

Būšana kopā ar saviem tuvajiem cilvēkiem.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.

Foto: Publicitātes

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Izklaides intervija
Tēmturi
#filmas #izrādes #teātris
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma