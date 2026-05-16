Nu jau pāris gadus TV un radio personība Baiba Sipeniece-Gavare ir ieguvusi krietni smalkākas ķermeņa aprises, joprojām raisot plašas diskusijas. Daudzi alkst noskaidrot konkrēto formulu, kas ļāvusi televīzijas dīvai sasniegt tik acīmredzamu rezultātu.
Interese par šo tēmu nerimst, tādēļ žurnāliste Rita Paula kanāla STV Pirmā! raidījumā "Dāmu projekts", reaģējot uz auditorijas lūgumiem, lūdza viešņai vēlreiz viest skaidrību.
Baibas nostāja jautājumā par svara zaudēšanu ir tieša un bez aplinkiem: "Man ļoti daudz sievietes ir rakstījušas gan Instagramā, gan Facebookā. Un tad, kad es viņām īso rekomendāciju uzrakstu, viņas pazūd bez vēsts. Tur nav nekādi brīnumi, saproti? Tā ir disciplīna. Tas ir neinteresanti. Cilvēks, kurš gribēs notievēt, viņš notievēs, un tur nevajadzēs manus padomus. Apmierināt svešu cilvēku interesi man nav ne mazākās vēlēšanās vai vajadzības. Es varu izstāstīt savu pieredzi, bet tā nav interesanta. Tas saraksts ir tāds – sporta zāle, sporta zāle, deju zāle un nerīt kā sivēnam. Un viss."
Lai gan rezultāti ir iespaidīgi, zvaigzne uzsver, ka nepiekopj galējības un necenšas kļūt par fitnesa fanātiķi. Viņas pieeja balstās uz iekšēju vienošanos ar sevi: "Pēc 50 es noslēdzu ar sevi vienošanos. Es neiešu vecenēs! Zini, katram ir savs priekštats par to, kas ir vecene. Es sev apsolīju, ka darīšu visu, kas ir manos spēkos, bet neaiziet fanātismā. Esmu redzējusi cilvēkus, kuri tik ļoti sāk veselīgi dzīvot un tik ļoti dzenās pēc tā ideālā auguma, ka viņš paliek vergs šai idejai, un vairs nebauda dzīvi."
Galu galā Baiba ir pārliecināta, ka pati būtiskākā veselības komponente ir pozitīvs emocionālais stāvoklis un dzīvesprieks.
