Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece, pazīstamā skatuves māksliniece, autore, kā arī runas mākslas pasniedzēja Zane Daudziņa tikās ar aktieri Andri Buli šova "Slavenības. Bez filtra" ietvaros. Intervijā viņa dalījās aizkustinošās un privātās atmiņās par sava laulātā drauga Viļa sniegto atbalstu brīžos, kad dzīve piespēlējusi smagus pārbaudījumus.
Aktrise neslēpj emocijas, pieminot kādu īpašu vēstījumu. Šo vīra rakstīto ziņu viņa kā dārgumu un spēka avotu joprojām nēsā sev līdzi: "Man ir viena zīmīte, kuru es turu maciņā. Man liekas, ka pat Vilis nezina, ka es to turu maciņā. Bija viena reize, kad man bija lieli pārdzīvojumi un bēdas profesionālajā ziņā. Viņam bija jāiet uz teātri, un viņš bija atstājis man to zīmīti. Un es to zīmīti es to joprojām glabāju. Tas ir kā talismans.”
Tāpat māksliniece pastāstīja par savām metodēm iekšējā miera saglabāšanai un bēgšanai no ikdienas steigas. Lai atjaunotu enerģiju, viņa mēdz patverties lauku klusumā, tomēr atzīst, ka pilnībā atslēgties mēdz būt grūti: "Tad tas ir laiks tikai man. Vienīgais, kas man bojā to jauko atelpas prieku, ir savi uzstādījumi, kas man pakausī skan. Es visu mūžu sevi audzinu sajust tos brīžus, kad ķermenis, prāts, gars ir tukšs, tev jau vajag uzpildīties. Tu nedrīksti sev to liegt un nedrīksti tāpēc justies vainīgs.”
