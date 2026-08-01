Latvijas sēņotāji sociālajos tīklos jau aktīvi dalās ar savu guvumu: gailenēm, bērzlapēm, beciņām. Sēnēs ir daudz olbaltumvielu un maz kaloriju, taču no tām gatavotais ēdiens ir grūti sagremojams, tādēļ to vajadzētu baudīt nelielos daudzumos, īpaši, ja ir gremošanas sistēmas problēmas.

Ēdama vai tomēr ne?

Gatavojot pašu ievāktās sēnes, galvenais ir pārliecināties, ka tās ir ēdamas un droši lietojamas uzturā. Pat pieredzējušiem sēņotājiem var gadīties kļūdīties, jo indīgās sēnes var maskēties, piemēram, mušmire ar nobružātu cepurīti, no kuras pazudušas pārslas vai zvīņas, var atgādināt bērzlapi. Speciālisti uzsver: nevajag likt grozā un vēl jo vairāk lietot uzturā sēnes, par kuru piederību ēdamo sēņu grupai nav pilnīgas pārliecības. Piemēram, kādreiz par ēdamu uzskatīja kailo mieteni, taču izrādījās, ka tā satur cilvēkam kaitīgus toksīnus, kas organismā uzkrājas un izraisa eritrocītu sabrukšanu, aknu un nieru darbības traucējumus. Savukārt par cūcenēm zinātnieki vēl strīdas, jo pētījumos atklāts, ka šīs rudens sēnes satur vielu, kas var veicināt šūnu bojājumus un vēža attīstību.

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