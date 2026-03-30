Šobrīd Naukšēnu biometāna rūpnīcā rit pēdējie testa darbi, lai jau šī gada aprīlī vai maijā "Conexus" Inčukalna–Igaunijas gāzesvadā varētu sākt pildīt vērtīgo zaļo gāzi, kas ražota no kūtsmēsliem. 

Rūpnīcā plāno saražot līdz 60 000 megavatstundu (MWh) gāzes gadā. Tas ir pietiekams apjoms, lai ar siltumu apgādātu vairāk nekā 5000 mājsaimniecību. Savukārt digestāta (vērtīgs, barības vielām bagāts organiskais mēslojums, kas rodas kā blakusprodukts biogāzes ražošanas procesā no kūtsmēsliem) apjoms gadā būs pietiekams līdz 10 000 hektāru apmēslošanai. Gadā ražotnē plānots apstrādāt 130 tūkstošus tonnu šķidro kūtsmēslu un 50 tūkstošus tonnu cieto kūtsmēslu.

Dārgāka, bet vērtīgāka

"Zaļās gāzes ražošanā neizdalās CO2 emisijas. Tā ir divas līdz divarpus reizes dārgāka nekā parastā dabasgāze, taču produkts, ko mēs radām, ir ar negatīvām CO2 emisijām. Tas nozīmē – ja transporta uzņēmums pērk šo gāzi, daļa emisiju tiek likvidētas. Tas arī ir šī produkta galvenais ieguvums – klients var samazināt emisiju apjomu," skaidro Olavs Ķiecis, SIA "Livland Biomethane" valdes priekšsēdētājs.

