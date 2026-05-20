Valdība vakar atbalstīja valsts garantiju programmas paplašināšanu uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai, turpmāk paredzot atbalstu arī ieguldījumiem biometāna ražošanas un uzkrāšanas projektos.
Ekonomikas ministrija (EM) norādījusi, ka biometāns kā viens no alternatīviem energoresursu veidiem Latvijā ir strauji augoša nozare ar augstu potenciālu. Pašreiz noteikumi paredz, ka šādu ieguldījumu projektu atbalstu var saņemt tikai kā tā dēvēto "de minimis" atbalstu, kas šādiem ieguldījumu projektiem līdz 300 000 eiro ir nepietiekams finansējums. Savukārt Eiropas Savienības vispārējās grupu atbrīvojuma regulas ietvaros atbalstu var saņemt arī kā reģionālo atbalstu.
Apstiprinātie grozījumi paredz precizēt un paplašināt līdzšinējo garantiju programmas tvērumu, sniedzot iespēju saņemt atbalstu arī ieguldījumiem saskaņā ar minēto ES regulu. Līdz ar to maksimālais kopējais atbalsta apmērs ieguldījumiem, kas paredzēti biometāna ražošanas un uzkrāšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kā arī nepieciešamās infrastruktūras izbūvei, regulas ietvaros varēs sasniegt 30 miljonus eiro vienam saimnieciskās darbības veicējam.Atbalsts biometāna ražošanas ieguldījumiem būs pieejams līdz 45% apmērā no attiecināmajām izmaksām lielajiem uzņēmumiem, līdz 55% vidējiem uzņēmumiem, bet līdz 65% mikro un mazajiem uzņēmumiem. Savukārt biometāna uzkrāšanas projektiem paredzēta zemāka atbalsta intensitāte – līdz 30% lielajiem uzņēmumiem, līdz 40% vidējiem uzņēmumiem un līdz 50% mikro un mazajiem uzņēmumiem.
Grozījumi arī paredz, ka garantiju termiņš biometāna ražošanas un uzkrāšanas projektiem nepārsniegs 15 gadus un to nebūs iespējams pagarināt.
