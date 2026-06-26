Naukšēnos pie SIA "Naukšēni "govju novietnes notiek biometāna ražotnes darbināšana testa režīmā. Iekārtu regulēšanu iecerēts pabeigt vasaras beigās.

Biometāna ražotnes projektu īsteno tam īpaši veidots uzņēmums SIA Livland Biomethane, kur AS Virši A ar 48,27 procentiem kapitāla daļu ir no uzņēmumiem vislielākais kapitāla daļu turētājs. 

Uzņēmuma biznesa attīstības vadītājs Olavs Ķiecis vērš uzmanību, ka biometāns ir būtiska Eiropas Savienības plašākas stratēģijas sastāvdaļa, lai panāktu enerģijas neatkarību un pāreju uz ilgtspējīgas enerģijas nākotni. Šis un līdzīgi projekti visā Eiropā veicina metāna izplūdes novēršanu atmosfērā no lauksaimniecības sektora un vienlaikus samazina atkarību no importētās dabasgāzes.  

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē