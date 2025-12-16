Latvijā pēc vairāku desmitgažu kavēšanās beidzot izsludināts valsts atbalsts biometāna ražošanai un transportēšanai.

Pagājušajā nedēļā Latvijā tika izsludināta atbalsta programma siltumapgādes un aukstumapgādes infrastruktūras būvniecībai un modernizācijai pašvaldībās, kā arī biometāna ražošanas un transportēšanas veicināšanai. Abu programmu kopējais finansējums sasniedz 77,3 miljonus eiro, tostarp 21,5 miljonus eiro biometāna ražošanas un transportēšanas veicināšanai, bet 55,8 miljoni eiro paredzēti siltumapgādes infrastruktūras modernizācijai (lasi – pašvaldību siltumtrašu sakārtošanai un modernizācijai).

Lai gan abas programmas ir svarīgas, lielāko interesi izraisa mazākā no tām – biometāna ražošanas atbalsta programma. Tas tādēļ, ka Latvijai nav bijis šādas atbalsta programmas līdz šim, tādēļ, ka biometāns piedāvā milzu iespējas klimata saistību izpildei transporta jomā, gan arī tādēļ, ka arī elektrības un siltuma ražotāji met kāru aci uz biometānu kā iespēju samazināt abu šo jomu oglekļa izmešus. Ne velti jau šobrīd izbūvēts Džūkstes biometāna ievades punkts. Tas ir Latvijā pirmais gāzes infrastruktūras punkts, kas ļaus biometāna ražotājiem piegādāt un ievadīt saražoto biometānu valsts gāzes pārvades sistēmā, veicinot tirgus attīstību un atbalsta programmas mērķu sasniegšanu. Bet kopumā apstiprināta četru šādu publisko ievades punktu veidošana – bez Džūkstes tos plānots attīstīt arī Rēzeknē, Skrundā un Raganā.

Beidzot atbalsts, nevis šķēršļi

