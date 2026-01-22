Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevics (Nacionālā apvienība), kurš vakar vadīja apvienoto komisiju sēdi par slimnīcu tīkla reformu, jau sākumā paziņoja, ka tā esot jāpabeidz stundas laikā. 

Kāpēc tik būtisku jautājumu nevar apspriest ilgāk, kā tas parasti notiek, ja sēdē piedalās vairāku komisiju deputāti, netika pateikts. Vēl vairāk – komisijas vadītājs lielā ātrumā virzītajā sanāksmē ieteica deputātiem nolemt, ka ārstniecības iestāžu un mediķu organizāciju pārstāvji iesniegšot jautājumus Mitrevica vadītajai komisijai, pēc tam komisijas pārstāvis tos nosūtīšot Veselības ministrijai, bet tā atbildes pārsūtīšot komisijai, kura pēc mēneša iztirzāšot jautājumus un atbildes.

Latvijas Slimnīcu biedrības (LSB) priekšsēdētājs Jevgēnijs Kalējs nespēja valdīt sašutumu, sakot, ka viņa vadītā organizācija to jau ir izdarījusi tajā laikā, kad informatīvais ziņojums par slimnīcu tīkla reformu tika iesniegts sabiedrībai apspriešanai un to ikviens varēja izlasīt valdības mājaslapā internetā. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē