Slimnīcu tīkla reformā iezīmēts konkrēts slimnīcu sadalījums pa līmeņiem

Veselības ministrijas (VM) slimnīcu tīkla plāns nonācis līdz noteikumu projekta stadijai, un sabiedriskajai apspriešanai nodoti grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas kārtībā, kuros konkrēti nosaukts, kuras slimnīcas paredzēts iekļaut lokālo, reģionālo un daudzprofilu slimnīcu līmenī.
Iecerēts, ka jaunais slimnīcu dalījums un ar to saistītās prasības stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī. VM skaidro, ka ārstniecības iestādēm nepieciešams laiks projektā paredzēto izmaiņu ieviešanai.
Lokālajās slimnīcās iedzīvotājiem būs pieejama diennakts neatliekamā palīdzība, pacientu uzņemšana, diagnostiskie izmeklējumi, terapijas un hronisku pacientu ārstēšana.
Reģionālās slimnīcas papildus nodrošinās plašāku specializēto palīdzību, tai skaitā biežāk nepieciešamos ķirurģijas, traumatoloģijas, dzemdību un bērnu aprūpes pakalpojumus.
Savukārt daudzprofilu slimnīcas nodrošinās ārstēšanu visos galvenajos jeb pamatprofilos — neatliekamajā medicīnā, terapijā, ķirurģijā, dzemdniecībā un ginekoloģijā, pediatrijā, kā arī citos sarežģītākos ārstēšanas virzienos, kur nepieciešama augstāka kapacitāte un speciālistu pieejamība.
Tas nozīmē, ka
vienkāršāka un biežāk vajadzīgā palīdzība būs pieejama tuvāk dzīvesvietai,
bet sarežģītākos gadījumos pacienti tiks ārstēti slimnīcās ar atbilstošu pieredzi un resursiem, skaidro VM.
Daudzprofilu slimnīcu līmenī tiks iekļauta Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca un Vidzemes slimnīca.
Savukārt reģionālo slimnīcu līmenī iekļauta Jelgavas pilsētas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Jūrmalas slimnīca, Kuldīgas slimnīca, Cēsu klīnika, Madonas slimnīca un Ogres rajona slimnīca.
Lokālo slimnīcu līmenī ir Tukuma slimnīca, Krāslavas slimnīca, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Alūksnes slimnīca, Siguldas slimnīca, Preiļu slimnīca, Ludzas medicīnas centrs, Limbažu slimnīca, Dobeles un apkārtnes slimnīca, kā arī Bauskas slimnīca.