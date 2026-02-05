Kā rīkoties, ja sūtījumam norādīts nepareizs saņēmēja telefona numurs? Ja sūtījumu no pakomāta izņems cits cilvēks, kurš kļūdas pēc saņēmis paciņas izņemšanas kodu, vai ir kāda iespēja identificēt šo cilvēku? Vai pie visiem pakomātiem ir kameras? Jautā Anita Limbažu novadā.

Uzrunājot lielākos pakomātu pakalpojuma sniedzējus Latvijā, secināms, ka galvenais ir pēc iespējas operatīvāk sazināties. Ar ko – tas atkarīgs, kurš (sūtītājs vai saņēmējs) un cik ātri konstatējis tālruņa numura neprecizitāti. Laiks šādās situācijās ir izšķirīgs faktors.

Latvijas Pasta pakomāti

Ja sūtījuma izsūtītājs konstatē, ka uz sūtījuma norādījis neprecīzu saņēmēja tālruņa numuru un attiecīgais sūtījums vēl nav piegādāts, jāsazinās ar Latvijas Pasta atbalsta komandu (tālrunis 27008001, e-pasts: info@pasts.lv, darba laiks: darbdienās no plkst. 8 līdz 19, sestdienās no 9 līdz 17). Sūtītājam identificējoties, var precizēt saņēmēja tālruņa numuru. Ja sūtījums jau piegādāts, sūtītājam pašam jāsazinās ar potenciālo saņēmēju, jo adresāta tālruņa numura pareiza norādīšana ir sūtītāja atbildība, stāsta valsts AS Latvijas Pasts pārstāve Inita Fedko.

