Gada pirmajos četros mēnešos pasta komersanti kopumā apstrādājuši 14 miljonus pasta sūtījumu (vēstuļu korespondenci un pakas), no kuriem lielāko daļu jeb 81% (11 miljoni vienību) veidoja pasta paku sūtījumi.
Vērtējot paku sūtījumus pēc to galamērķa, redzams, ka 38% no visām pakām sūtītas Latvijas robežās, savukārt 62% ir bijušas starptautiski sūtītas pakas (pārrobežu ienākošās un pārrobežu izejošās). Iekšzemes paku sūtījumu segmentā lielāko sūtījumu skaitu 2026. gada pirmajos četros mēnešos nodrošināja "Omniva", piegādājot 47% no kopējā iekšzemes paku skaita. Savukārt no ārvalstīm ienākošo paku sūtījumu segmentā lielāko daļu – 27% – apstrādāja VAS "Latvijas Pasts".
Pakomātos lietotāji saņem 67% paku sūtījumu. Attiecīgi pārējie sūtījumi tiek piegādāti personīgi adresē vai saņemšanai pasta pakalpojuma sniegšanas vietā (pasta nodaļā u. c.).
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apkopotie dati liecina par stabilu pasta nozares attīstību un pieaugošu paku sūtījumu īpatsvaru tirgū. Vienlaikus novērojama pakomātu pakalpojumu nozīmes palielināšanās, kas atspoguļo lietotāju paradumu maiņu un pieprasījumu pēc ērtiem un pieejamiem piegādes risinājumiem. Latvijā pakomātu tīklu nodrošina seši pasta komersanti – VAS "Latvijas Pasts", "Omniva" SIA, SIA "DPD Latvija", SIA "Venipak Latvija", "SmartPosti" SIA un "Unisend Latvija" SIA. Kopumā minētie komersanti nodrošina 1868 pakomātu darbību visā Latvijā.
