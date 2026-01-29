No šā gada 9. februāra tiks atvērtas projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas vairākos Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021-2027 (EJZAF) pasākumos, informē Zemkopības ministrijā.
Programmas ietvaros Lauku atbalsta dienestā varēs iesniegt projektus:
- Inovācijām, pilotprojektiem, sadarbībai ar zinātni zvejniecībā ar publisko finansējumu 2 miljoni eiro;
- Inovācijām, pilotprojektiem, sadarbībai ar zinātni akvakultūrā ar publisko finansējumu 2 miljoni eiro;
- Inovācijām, pilotprojektiem, sadarbībai ar zinātni apstrādē ar publisko finansējumu 1 miljoni eiro;
- Zvejas kuģa pirmajai iegādei jaunajiem zvejniekiem ar publisko finansējumu 202 tūkstoši eiro;
- Zvejas flotes modernizācijai ar publisko finansējumu 500 tūkstoši eiro;
- Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai ar publisko finansējumu 500 tūkstoši eiro;
- Investīcijām akvakultūrā ar publisko finansējumu 5 miljoni eiro;
- Akvakultūras krājuma apdrošināšanai ar publisko finansējumu 500 tūkstoši eiro;
- Tirdzniecības veicināšanas pasākumiem ar publisko finansējumu 180 tūkstoši eiro;
- Investīcijām zvejas un akvakultūras produktu apstrādē ar publisko finansējumu 6 miljoni eiro.
Kā norāda ministrijā, EJZAF programmas finansiālais atbalsts ir augsti pieprasīts nozarē un tiek saņemts liels projektu pieteikumu skaits - līdz 2025. gada beigām kopš programmas īstenošanas sākuma 820 projektiem kopā rezervēts finansējums 106 miljonu eiro apmērā.
Turklāt zivsaimnieku ērtībai būtiski mazināts administratīvais slogs un vienkāršots atbalsta pieteikšanas process.
