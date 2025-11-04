Latvijas meža nozare pēdējos gados piedzīvojusi būtiskas svārstības.
Nākotne atkarīga no spējas sabalansēt tās stipro pusi – efektīvu un eksportspējīgu ražošanu ar jauniem akcentiem uz inovācijām. Artūrs Bukonts, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors: "Apkopojot situāciju 2023.–2025. gadā, redzu, ka Latvijas meža nozare ir izrādījusi noturību un spēju pielāgoties satricinājumiem. Pēc straujā eksporta krituma nozare lēnām, soli pa solim tā nostiprina konkurētspēju globālajos tirgos. Tas panākts, pateicoties uzņēmumu elastībai un operativitātei – spējai ātri mainīt produktu portfeli, atrast jaunus noieta tirgus un optimizēt izmaksas. Tomēr izaicinājumi saglabājas: joprojām valda ekonomiska nenoteiktība Eiropā, augstas procentu likmes un piesardzīgs patēriņš, kas var bremzēt pilnvērtīgu pieprasījuma atgūšanos 2026. gadā. Nākotne būs atkarīga no spējas sabalansēt tradicionālo stipro pusi – efektīvu un eksportspējīgu ražošanu, kas uzkrāj kapitālu, ar jauniem akcentiem uz inovācijām. Vērojot politisko vidi, gan šķiet, ka viegli tas nebūs."
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
