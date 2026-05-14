Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Maija sākums paskrējis nemanot, un pavasaris jau jūtams visapkārt. Dārzi kļūst arvien zaļāki, vakari gaišāki, un arī grāmatu izvēlēs jūtama patīkama daudzveidība. Aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops piedāvā gan spilgtus dzīvesstāstus, gan emocionālus romānus, gan literāru ironiju.
Topa virsotnē pārliecinoši izvirzījusies Lāsmas Gaitnieces grāmata "Andrejs Lihtenbergs. Un neņem līdzi neko..." (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tas ir aizraujošs un vienlaikus skumjš stāsts par vienu no spilgtākajām Latvijas estrādes personībām, kura pagājušā gadsimta 60. un 70. gados iemantoja plašu klausītāju mīlestību. Balstoties arhīvu materiālos un laikabiedru atmiņās, autore atklāj gan Lihtenberga ceļu uz skatuvi, gan viņa panākumu ēnas puses. Jo spožāk mirdzēja zvaigzne, jo sarežģītāks kļuva viņa liktenis, līdz 1979. gada janvārī dziedātājs pazuda bez vēsts, atstājot aiz sevis daudz neatbildētu jautājumu.
Lasītāju uzmanību joprojām piesaista arī Lindas Šmites vakara romāns "Jēriņu pamest nedrīkst" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Stāsta centrā ir glābējsilītē atstāts zīdainis un viens īss, bet zīmīgs teikums, kas kļūst par atslēgu notikumiem, kuri atklāsies tikai pēc daudziem gadiem. Tas ir emocionāls un sirsnīgs stāsts par likteņa līkločiem, zaudējumu un cerību.
Topā atgriezusies arī Māra Gūtenmorgena Bērziņa grāmata "Klēpja Dievs" (izdevniecība "Dienas Grāmata"). Kā jau var nojaust, arī šoreiz Gūtenmorgens nevēlas palikt malā un aktīvi iesaistās stāsta tapšanā, komentējot, iebilstot un ik pa brīdim uzspiežot savu redzējumu. Rezultāts ir asprātīgs un pašironisks darbs, kurā realitāte un literārā iztēle savijas vienā valodas pasaulē.
Maijs ir labs brīdis, lai atrastu kādu jaunu stāstu un veltītu laiku lasīšanai. Neatkarīgi no tā, vai šobrīd vairāk uzrunā patiesi dzīvesstāsti, emocionāli romāni vai asprātīga literatūra, katra grāmata piedāvā iespēju uz brīdi apstāties un iepazīt citu pasauli.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
KONTEKSTS
Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!