Ņujorkas "Knicks" komanda pirmdien pirmo reizi kopš 1999. gada sasniedza Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālu.
Austrumu konferences fināla ceturtajā spēlē "Knicks" viesos ar rezultātu 130:93 (38:26, 30:23, 30:22, 32:22) pārspēja Klīvlendas "Cavaliers" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-0.
Ņujorkiešiem Karls Entonijs Taunss guva 19 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, 17 punktus guva Ogugua Anonubi, un Lendrijs Šamets pievienoja 16 punktus, precīzi trāpot visus četrus trīspunktu metienus.
"Cavaliers" rindās rezultatīvākais ar 31 punktu bija Donovans Mičels, bet Evans Moblijs guva 15 punktus.
NBA finālsērija sāksies 3. jūnijā.
Rietumu konferences finālā spēkojas Sanantonio "Spurs" un Oklahomasitijas "Thunder". Pēc četrām spēlēm rezultāts sērijā ir 2-2.
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".
"Knicks", kas šobrīd ir uzvarējusi 11 spēlēs pēc kārtas, NBA čempiona titulu ieguva 1970. un 1973. gadā.
