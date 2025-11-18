Mazāk nekā gadu pirms Saeimas vēlēšanām Latvijas politikas vidi būtiski satricinājis Jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermanis un viņa domubiedri, paziņojot par jauna politiskā spēka veidošanu. Šai vēl netapušajai partijai būšot tikai viens galvenais mērķis – mainīt vēlēšanu sistēmu.
Pats Hermanis to medijos nodēvējis par “Trojas zirga” metodi. Par pamatu tikšot ņemta Īrijas vēlēšanu kārtība.
Katrai vēlēšanu sistēmai ir savas priekšrocības un savi trūkumi. Kā atzīmē vēlēšanu pētnieks Ritvars Eglājs, Īrijas sistēma ir daudz sarežītāka nekā citas. Tas pirmkārt ietekmē balsu skaitītājus, taču arī vēlētājiem var būt zināmas neērtības.
