Ukrainas zinātnieki ir izstrādājuši jaunas sīpolu šķirnes ar neparastu formu, kas salīdzinājumā ar tradicionālajām šķirnēm uzrāda ievērojami augstāku ražu un uzlabotu uzglabāšanas laiku.
Šie sīpoli tapuši Ukrainas Nacionālās agrārās zinātņu akadēmijas Dārzeņu audzēšanas institūtā. Institūta speciālisti pēdējos gados tirgū ieviesuši vairākas daudzsološas netipiskas formas sīpolu šķirnes: 'Zagrava', 'Mayak' un 'Buran'.
Saskaņā ar pētījumu rezultātiem šīs šķirnes pārsniegušas standartšķirnes 'Harmony' kopražu par 11–32% un tirgojamo ražu par 24–53%.
Turklāt to uzglabāšanas laiks ir par 8% ilgāks nekā bāzes līnijai. Eksperti īpašu uzmanību pievērsa šķirnei 'Lyubchik', kurai ir cigāra forma un kas jau plaši tiek izmantota ražošanā.
Pētnieki uzskata, ka jaunu sīpolu šķirņu un hibrīdu ieviešanai, arī ar netipisku sīpolu formu, nepieciešamas atjauninātas tehnoloģiskās pieejas.
Institūts jau izstrādājis kasešu audzēšanas tehnoloģiju, izmantojot pilienveida apūdeņošanu, un strādā arī pie augsekas uzlabošanas, minerālmēslu lietošanas optimizācijas un augu aizsardzības sistēmas uzlabošanas pret kaitēkļiem un slimībām.
