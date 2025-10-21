Francijas policija turpina meklēt noziedzniekus, kuri svētdienas rītā no Luvras muzeja nozaga astoņas vērtīgas 19. gadsimta kroņa dārglietas.
Eksperti uzsver, ka noziedznieki jānoķer ātri, kamēr tie nav sadalījuši vai izkausējuši nolaupītos priekšmetus. Zādzība, kas tika pastrādāta brīdī, kad muzeja durvis jau bija atvērtas apmeklētājiem, arī no jauna raisījusi jautājumus par Francijas muzeju, tostarp Luvras, apsardzes atbilstību pastāvošajiem draudiem.
"Profesionāļu" darbs
Zādzība Luvrā tika pastrādāta svētdien ap 9.30 pēc vietējā laika (10.30 pēc Latvijas laika). Zagļi gaišā dienas laikā izmantoja pacēlāju, lai nokļūtu līdz muzeja logam, kura stiklus izgrieza ar specializētu instrumentu palīdzību. Pēc tam viņi nokļuva Apolona galerijā, kur izvietoti Francijas kroņa dārgumi, un no divām vitrīnām nozaga deviņus priekšmetus. Vienu no tiem – Francijas imperatores Eiženijas kroni, ko rotā 56 smaragdi un 1354 dimanti, – zagļi tomēr bēgot "pazaudēja", un tas vēlāk tika atrasts bojāts. Pārējos astoņus priekšmetus zagļiem izdevies aiznest. To vidū ir arī Francijas imperatora Napoleona I otrās sievas Marijas Luīzes auskari un kaklarota, kuru rotā 32 smaragdi un 1138 dimanti. Pēc nozieguma pastrādāšanas zagļi aizbēguši ar motorolleriem. Zādzība kopumā ilgusi aptuveni septiņas minūtes, un tajā piedalījušies četri cilvēki maskās, kuri neesot bijuši bruņoti. Neviens cilvēks incidentā cietis nav. Francijas kultūras ministre Rašida Dati norādījusi, ka zagļi acīmredzami bijuši pieredzējuši un vadījušies pēc labi sagatavota plāna. "Nekādas vardarbības, ļoti profesionāli," secināja ministre. Pašlaik ap 60 izmeklētāju strādā pie šīs lietas izmeklēšanas. Prokurori pavēstījuši, ka notikušais varētu būt bijis noziedzīgas organizācijas pasūtīta zādzība. Laika atrast nozagtās dārglietas varētu nebūt daudz. Kompānijas "Art Recovery Group" – tā nodarbojas ar nozagtu mākslas darbu atgūšanu – vadītājs Kriss Marinello intervijā raidorganizācijai BBC norādīja, ka varasiestādēm zagļi jānoķer pēc iespējas ātrāk, lai izdotos atgūt zaudētās dārglietas neskartas. Zagļi tās centīsies "sadalīt, izkausēt vērtīgo metālu, saskaldīt vērtīgos akmeņus un slēpt pastrādātā nozieguma pēdas", skaidroja eksperts, piebilstot, ka vienā gabalā šādas dārglietas būtu grūti pārdot.
Samilzusi problēma
Zādzības dēļ Luvra svētdien tika slēgta, apmeklētāji evakuēti un muzeja durvis netika atvērtas arī pirmdien. Luvras tīmekļa vietnē izvietotā informācija liecina, ka par jau iegādātajām biļetēm nauda tiks atmaksāta. Nav zināms, kad muzejs tiks atvērts apmeklētājiem. Luvra vienmēr ir slēgta otrdienās, tāpēc agrāk par trešdienu tas notikt nevar, secina BBC. Luvras muzeja vadība jau iepriekš Francijas valdībai ir lūgusi līdzekļus, lai atjaunotu muzeja novecojušās izstāžu zāles, kā arī labāk aizsargātu mākslas darbus. Francijas prezidenta Emanuela Makrona administrācija gada sākumā solīja, ka muzejs šīm vajadzībām varētu saņemt 700 līdz 800 miljonus eiro nākamo desmit gadu laikā. Luvru pērn apmeklējuši 8,7 miljoni tūristu, un darbinieki sūdzējušies, ka apmeklētāju skaits muzejā esot par lielu un personāls ir nepietiekams.
Tik vērienīga zādzība muzejā, kas atrodas 800 metrus no Parīzes policijas galvenās mītnes, izsaukusi lielu sašutumu Francijā. Makrons pastrādāto noziegumu nodēvējis par "uzbrukumu mūsu vēsturei", bet opozīcijā esošās Nacionālās apvienības līderis Žordāns Bardella notikušo nosaucis par "neizturamu pazemojumu". Francijas varasiestādes ir atzinušas izgāšanos. "Ir skaidrs, ka mēs esam cietuši neveiksmi, jo cilvēki varēja Parīzes centrā novietot mēbeļu pacēlāju, dažu minūšu laikā pacelt augšā cilvēkus, lai nozagtu nenovērtējamas dārglietas," radio "France Inter" pirmdien pauda Francijas tieslietu ministrs Žeralds Darmanēns, piebilstot, ka šis incidents pamatīgi sabojājis Francijas tēlu. Arī Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess atzinis, ka muzeju drošība ir vājais punkts. Pēdējos mēnešos Francijā apzagti vairāki muzeji. Drošības pasākumi Francijas kultūras iestādēs pēc zādzības Luvrā turpmāk tikšot pastiprināti.
Zādzības Luvrā, kas savulaik kalpoja par Francijas monarhu rezidenci, ir notikušas arī iepriekš. Lielāko ievērību izpelnījās notikumi 1911. gadā, kad no Luvras kāds itāļu izcelsmes strādnieks nozaga Leonardo da Vinči 16. gadsimta sākumā radīto gleznu "Mona Liza". Zaglis esot uzskatījis, ka mākslas darbam ir jāatrodas Itālijā. Gleznu tomēr izdevās atgūt, un tā 1914. gada sākumā tika nogādāta atpakaļ Luvrā.
