Popmūzikas superzvaigzne Teilore Svifta ASV Patentu un preču zīmju birojā iesniegusi vairākus preču zīmju pieteikumus, lai juridiski aizsargātu savu balsi un vizuālo tēlu no mākslīgā intelekta radītām imitācijām. Dziedātājas rīcība tiek vērtēta kā reakcija uz strauji augošo dziļviltojumu veidošanas rīku izplatību, kas ļauj radīt reālistiskus audio un vizuālos materiālus ar sabiedrībā pazīstamu personu šķietamu līdzdalību, vēsta ārvalstu mediji.
Dziedātājas uzņēmums iesniedzis trīs pieteikumus — divi no tiem attiecas uz audio fragmentiem, kuros Svifta izrunā frāzes "Hei, šeit Teilore" un "Hei, šeit Teilore Svifta", savukārt trešais paredz aizsargāt konkrētu attēlu no viņas koncertturnejas "Eras Tour", kurā māksliniece redzama uz skatuves ar rozā ģitāru un spilgtu skatuves tērpu. Šie materiāli iepriekš izmantoti arī dažādās reklāmas kampaņās un digitālajās platformās.
Eksperti norāda, ka šāda pieeja — mēģinājums reģistrēt balsi kā preču zīmi — ir salīdzinoši jauna. Jurists Džošs Gerbens, kurš specializējies intelektuālā īpašuma jomā, uzsver, ka tas varētu radīt jaunas iespējas cīnīties ne tikai pret identiskām kopijām, bet arī pret imitācijām, kas ir maldinoši līdzīgas. "Teorētiski tas ļautu apstrīdēt jebkuru mākslīgā intelekta radītu saturu, kas izklausās pēc reģistrētās balss," viņš skaidro.
Šis solis seko līdzīgām iniciatīvām no citām slavenībām — piemēram, arī aktieris Metjū Makonahijs šogad mēģinājis aizsargāt savu balsi un tēlu, izmantojot preču zīmju regulējumu.
Pēdējos gados Sviftas tēls bieži izmantots mākslīgā intelekta radītos materiālos, tostarp arī viltotos politiskos paziņojumos un nepiedienīga rakstura attēlos. Tas izgaismo plašāku problēmu — esošie autortiesību regulējumi ne vienmēr spēj efektīvi ierobežot jauno tehnoloģiju radītos riskus.
