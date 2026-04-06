ASV dziedātāja Teilore Svifta pārsteigusi fanus, publicējot videoklipu dziesmai "Elizabeth Taylor" no sava jaunākā albuma "The Life of a Showgirl". Atšķirībā no ierastajiem mūzikas video, pati māksliniece tajā neparādās — klips veidots no aktrises Elizabetes Teilores filmu fragmentiem un arhīva kadriem.
Videoklipā izmantoti materiāli no tādām filmām kā "Cleopatra", "Who’s Afraid of Virginia Woolf?" un "Cat on a Hot Tin Roof", kā arī arhīva kadri, kuros redzama aktrises dzīve un attiecības ar medijiem. Dziesma un tās vizuālais noformējums veidots kā veltījums vienai no 20. gadsimta spilgtākajām kino zvaigznēm.
Svifta iepriekš atzinusi, ka Teilore viņai kalpojusi kā iedvesmas avots. "Viņa bija ļoti mīlēta, bet vienlaikus arī pretrunīgi vērtēta — un es sevi šajā ziņā atpazīstu," dziedātāja skaidrojusi intervijā, piebilstot, ka dziesma atspoguļo viņas pašas dzīvi slavas apstākļos.
Dziesmas tekstā iekļautas vairākas atsauces uz aktrises dzīvi, tostarp uz viņas attiecībām ar Ričardu Bērtonu un uz viņas slavenajām violetās krāsas acīm, kas bija viena no aktrises atpazīstamākajām iezīmēm. Svifta saņēmusi atļauju izmantot Teilores tēlu no aktrises mantojuma pārvaldītājiem, un ienākumi no straumēšanas tiks novirzīti arī Elizabetes Teilores AIDS fondam (HIV/AIDS pacientu atbalstam).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu