Latvijas ekonomika turpina nelielu, bet stabilu izaugsmi, norāda ekonomisti

Lai gan ģeopolitiskie notikumi rada nenoteiktību, Latvijas ekonomika turpina nelielu, bet stabilu izaugsmi, norāda banku ekonomisti.
Latvijas Bankas ekonomiste Daina Paula norāda, ka Latvijas ekonomiku raksturo "matemātiski pozitīvas vērtības, taču saturiski, kā arī nākotnes redzējumā ir, par ko saīgt".
Viņa pauž, ka tautsaimniecības izaugsme pirmajā ceturksnī pavisam nedaudz palēninājās, taču iekšzemes kopprodukts (IKP) turpināja augt, pieaugumam salīdzināmajās cenās sasniedzot 0,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sezonāli koriģētie dati.
Matemātiski pozitīvo ziņu saraksts gada pirmajos mēnešos ir garāks nekā tikai IKP pieaugums. Tajā ir arī būtisks enerģijas patēriņa kāpums, augoši kredīti un noguldījumi, transportlīdzekļu pirmreizējās reģistrācijas pieauguma un degvielas cenu kāpuma atgriešanās. Ekonomiste uzsver, ka ne visi šie piemēri atspoguļo labklājības pieaugumu.
Paula norāda, ka pastāvīgi nomācošais globālais ģeopolitiskais fons jau no gada sākuma mudināja iedzīvotājus atlikt nedaudz līdzekļu. Aukstā ziema sekmēja enerģijas patēriņu un ražošanu, proti, nemainīga komforta nodrošināšana telpās prasīja vairāk pūļu un izmaksu. Arī šie tēriņi novērsa patērētāju uzmanību no ienākumu izlietošanas citiem pirkumiem vai pakalpojumu patēriņam.
Paula skaidro, ka nelabvēlīgu ģeopolitisko situāciju veidošanās un to saasināšanās ieilgst, un šāda situācija pieprasa pastiprinātus ieguldījumus aizsardzības spēju stiprināšanā. No vienas puses, tas veicina investīcijas, rūpniecisko ražošanu, tehnoloģijās balstītu pakalpojumu attīstību un eksportu. No otras puses, tas mobilizē darbošanos piesardzības vai pat izdzīvošanas režīmā, kas nav labklājības atspulgs. Latvijas tautsaimniecības dalībnieku noskaņojuma rādītāji aprīlī un maijā pārsvarā ir pasliktinājušies un atbalso ne vien pasaules ģeopolitikas ziņas, bet arī taustāmākas un tuvākas norises - degvielas cenas saglabājas paaugstinātā līmenī, Latvijas teritorijā iemaldās droni, Latvijā mainās valdība.
"Šā gadsimta trešajā desmitgadē izaicinājumi nomaina cits citu, nenoteiktībai no pārejoša stāvokļa kļūstot par normu. Katrreiz varam domāt, ka "šoreiz ir citādi"," norāda Paula, piebilstot, ka tā pat ir taisnība, jo pērn ap šo laiku, atjaunojot makroekonomiskās prognozes, Eiropa bija norūpējusies galvenokārt par globālās tirdzniecības politikas attīstību, savukārt patlaban ikdienas retorikā dzirdamas enerģijas cenas un dažādām vērtību ķēdēm vajadzīgo materiālu pieejamību bloķētā Hormuza šauruma ietekmē.
Enerģijas jomā situācija ir citāda salīdzinājumā ar 2022. gadu, kad Krievija iebruka Ukrainā - dabasgāzes infrastruktūras un alternatīvu piegāžu pieejamības problemātiku ir nomainījušas degvielas cenas.