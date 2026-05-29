Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebija pietiekami daudz laika, lai notriektu dronu, kas bija ielidojis Rumānijas gaisa telpā un Galacas pilsētā ietriecās daudzdzīvokļu namā, piektdien preses konferencē pavēstīja Apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis George Maksims.
Nebija "reālistisku iespēju" to droši neitralizēt, pauda ģenerālis.
"Mums pieejamais laiks - četras minūtes - bija ārkārtīgi īss," sacīja Maksims.
Rumānijas prezidents Nikušors Dans sacīja, ka lēmums neveikt uzbrukumu tika pieņemts, "jo nebija apstākļu, kas nepieciešami, lai to iznīcinātu, būtiski neapdraudot civiliedzīvotāju drošību".
Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, piektdien paziņoja Rumānijas Aizsardzības ministrija.
Divi cilvēki guva vieglus ievainojumus, un viņiem palīdzība tika sniegta uz vietas.
Ukrainas Gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņi virzienā. Attālums no Reņi līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 kilometru.
Rumānijā atrasts vēl viens drons
Rumānijas ziemeļrietumos vietējie iedzīvotāji netālu no Baseštu ciemata atraduši vēl vienu dronu, kura spārnu plētums ir trīs metri, vēsta raidorganizācija TVR, atsaucoties uz vietējo mēru.
Saskaņā ar sākotnējiem datiem dronā nebija sprāgstvielu.
Visus incidenta apstākļus izmeklē prokuratūra, ziņo TVR. Likumsargiem cita starpā jānoskaidro, kur drons ielidojis valstī.
Rite pēc drona incidenta apliecina Rumānijai NATO absolūtu solidaritāti
NATO ģenerālsekretārs Marks Rite piektdien sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecināja alianses "absolūtu solidaritāti", nosodot Krieviju par nule notikušo drona ietriekšanos dzīvojamā namā Rumānijā.
"Es apliecināju, ka NATO ir gatava aizstāvēt katru sabiedroto teritorijas centimetru," sacīja Rite.
"Mēs turpināsim stiprināt savu gatavību atturēt un aizsargāties pret jebkādiem draudiem, arī dronu draudiem," pauda alianses vadītājs.
Rite sacīja, ka "Krievijas neapdomīgā rīcība apdraud mūs visus".
"Viņi turpina vērsties pret civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru visā Ukrainā, un aizvadītā nakts kārtējo reizi parādīja, ka viņu nelikumīgā agresijas kara sekas neapstājas pie robežas," klāstīja NATO ģenerālsekretārs.
ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers platformā "X" apliecināja: "Mēs esam kopā ar mūsu NATO sabiedroto Rumāniju un nosodām šo neapdomīgo iebrukumu tās teritorijā."
"Mēs aizstāvēsim katru NATO teritorijas centimetru," pauda vēstnieks.
NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Aleksuss Grinkevičs par šo incidentu runājis ar Rumānijas bruņoto spēku vadītāju, paziņoja alianse.
"Viņi arī vienojās uzturēt īpaši ciešus savstarpējos kontaktus, kamēr turpinās incidenta izmeklēšana un tiek apsvērti iespējamie papildu aizsardzības pasākumi," paziņoja NATO augstākā virspavēlniecība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu