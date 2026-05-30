Latgales Tūrisma asociācija izplatījusi atklātu vēstuli, kurā tā vērš uzmanību uz nelabvēlīgo situāciju viesmīlības un tūrisma jomā Latgalē. 

Tajā cita starpā teikts: "Pēdējo nedēļu notikumi Latvijas austrumu pierobežā – atkārtoti bezpilota lidaparātu incidenti un sprādzieni, regulāri gaisa telpas apdraudējuma brīdinājumi, šūnapraides trauksmes paziņojumi, NATO iznīcinātāju aktivizēšana un publiskajā telpā dominējošā krīzes komunikācija – ir radījuši smagas sekas Latgales tūrisma nozarei." Izrādās, iespējamā apdraudējuma dēļ tiekot atteiktas ne tikai viesnīcu rezervācijas, bet pat skolēnu ekskursijas. Prognozes nav iepriecinošas, šīs vasaras tūrisma sezona Latgalē esot tikpat kā iznīcināta. Lai glābtu situāciju, asociācija lūdz valdību ieviest īpašus atbalsta pasākumus. Cita starpā tā aicina valsts iestādes un valsts uzņēmumus, kā arī citu reģionu pašvaldības savus ikgadējos pasākumus rīkot tieši Latgalē, tā atbalstot reģiona ekonomiku. Patiesībā šim aicinājumam vajadzētu atsaukties arī tiem, kuri šovasar plāno apceļot Latviju. Tas būtu mērķtiecīgs, politiski motivēts lēmums – aizbraukt tieši uz Latgali. Atbalsts vietējiem uzņēmējiem un reizē solidaritātes izrādīšana ar Latgales iedzīvotājiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
nedēļas abonements

Nedēļas abonements

Fokusā tas, kas tevi interesē! Vai tie ir konkrēti autori, tēmas vai sadaļas – izvēlies pats! 10 raksti pēc savas izvēles tikai 50 centi!

0.50 € / 10 raksti 1 nedēļā
Abonē