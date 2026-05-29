Ungārija nepiegādās ieročus un militāro tehniku Ukrainai, pēc sarunām Briselē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti apliecināja jaunais Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars.
"Ungārija atkal būs uzticams partneris pasaules spēcīgākajā militārajā aliansē," platformā "X" pauda premjers.
"Es informēju ģenerālsekretāru, ka Ungārija nepiegādā Ukrainai ieročus vai militāro aprīkojumu,"
piebilda Maģars.
Ungārijas premjers ceturtdien Briselē ar Riti apsprieda gatavošanos gaidāmajam NATO samitam Ankarā.
Maģara atteikums sūtīt ieročus Kijivai, nosacījumu izvirzīšana Ukrainas sarunām par iestāšanos Eiropas Savienībā (ES), kā arī aizlieguma atjaunošana pārtikas importam no Ukrainas radīs vilšanos daudziem Eiropas politiķiem, kas bija gaidījuši nopietnāku Budapeštas kursa maiņu pēc Maskavai draudzīgā premjerministra Viktora Orbāna zaudējuma vēlēšanās.
Kremlis jau paudis gandarījumu par Maģara atteikšanos piegādāt ieročus Ukrainai, Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretāram Dmitrijam Peskovam to raksturojot kā pozitīvu soli.
