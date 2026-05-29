Naktī uz sestdienu daudzviet Kurzemē, gaisa temperatūrai pazeminoties līdz 0..+2 grādiem, gaidāma salna zāles augstumā, prognozē sinoptiķi.

Reklāma

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts rietumu daļā izsludinājis dzelteno brīdinājumu par salnu, kas būs spēkā no plkst. 1 līdz 6. Nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi, piemēram, apsegšana vai laistīšana.

Citviet Latvijā gaiss atdzisīs līdz +3..+8 grādiem. Valsts rietumu pusē debesis būs pārsvarā skaidras, austrumu novados — mākoņainas, vietām līs. Pūtīs lēns ziemeļrietumu vējš, Kurzemē iestāsies bezvējš.

Maija priekšpēdējā dienā Latgalē un Vidzemes austrumos gaidāms pārsvarā apmācies laiks, pārējā valstī — saulains. Valsts austrumos vietām nedaudz līs.

Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra sestdien būs no +11 grādiem Latgales austrumos līdz +21, +22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē.

Rīgā 30. maijā saglabāsies sauss un saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra saullēktā noslīdēs līdz +8 grādiem, piepilsētā — līdz +4..+7 grādiem. Dienā temperatūra sasniegs +18 grādus, bet pludmalēs pie jūras nebūs siltāks par +15 grādiem.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Nedēļas abonements

Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.

10 raksti tikai par 0,50 €

  • Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
  • Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
  • Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus

Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.

Foto: Lasi.lv

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 