Līdz 8. jūnijam ikviens, kurš sevī jūt konditora talantu, aicināts pieteikties TV3 un "Rimi" sāktajam garšu piedzīvojumam "Kūka manai pilsētai". Deviņas pilsētas, deviņi pilsētas svētki un 27 kūku cepēji, kas gatavi aizstāvēt savas pilsētas godu.
"Kūka manai pilsētai" būs īsta Latvijas apceļošanas ekspedīcija, jo tās laikā TV3 viesosies gan vējainajā Liepājā, gan gleznainajās Cēsīs un Kuldīgā, mūsdienīgajā Valmierā, sirsnīgajā Rēzeknē, pilsētā ar rītdienu – Ventspilī, Jēkabpilī un tās divos krastos, kā arī skaistajā galvaspilsētā Rīgā un ne mazāk burvīgajā Ogrē.
Iespējams, TV3 brauks ciemos tieši pie tevis – lai atklātu tavu stāstu, iepazītu tavus draugus un kvēlākos atbalstītājus, pagaršotu tevis gatavoto kūku un uzzinātu, kāpēc tieši tava pilsēta tev ir pati skaistākā un iedvesmojošākā vieta visā Latvijā. Turklāt nav svarīgi, kāda ir tava kulinārā pieredze vai izglītība, raidījumam "Kūka manai pilsētai" pieteikties ir vienlīdz aicināti gan profesionāļi ar saviem konditorejas uzņēmumiem, gan mājas virtuves entuziasti, kam vienkārši patīk iepriecināt savus tuviniekus un draugus.
Atlasīto kandidātu gardos veikumus vērtēs kūku un desertu guru Anna Panna, "Rimi" šefpavārs Normunds Baranovskis, kā arī pilsētas svētku apmeklētāji. Savukārt vasaras beigās trīs labākie kūku cepēji tiksies Rīgā izstādē "Riga Food 2026", lai cīnītos grandiozajā finālā, kura uzvarētājs iegūs savā īpašumā 1000 eiro dāvanu karti no raidījuma sponsora "Rimi", kā arī augstākās kvalitātes "KitchenAid" zīmola stacionāro mikseri turpmākiem garadarbiem virtuvē.
"Kūkas nav tikai deserts – tās ir stāsti par vietu, cilvēkiem un tradīcijām, kas Latvijā ir īpaši spēcīgas. Kūkas vienmēr bijušas daļa no svētkiem un ģimenes kopā sanākšanas prieka. Jau iepriekš esam pārliecinājušies, cik daudz talanta, patriotisma un sirds darba ir mūsu vietējos kūku cepējos. "Kūka manai pilsētai" ir lieliska iespēja katram parādīt savu pilsētu un savu Latvijas garšu – ar lepnumu, radošumu un īstu mīlestību pret savu dzimto pusi," uzsver "Rimi" šefpavārs Normunds Baranovskis.
Iespēja pieteikties raidījumam līdz 8. jūnijam: spied šeit!
