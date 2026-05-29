Naktī uz piektdienu pēc Ukrainas lidrobotu uzlidojuma izcēlies ugunsgrēks Volgogradas naftas pārstrādes rūpnīcā, ziņo krievu un ukraiņu "Telegram" kanāli.
Uzņēmumam "Lukoil" piederošā rūpnīca ir lielākā Volgogradas apgabalā un gadā pārstrādā 15 miljonus tonnu naftas.
Rūpnīca ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu, mazutu, bitumu un citus naftas produktus, cita starpā apgādājot Krievijas armiju.
Kā liecina neatkarīgā tīmekļa izdevuma "Astra" aplēses, šis ir jau desmitais ukraiņu uzbrukums Volgogradas naftas pārstrādes rūpnīcai kopš 2024. gada februāra.
Volgogradas apgabala gubernators Andrejs Bočarovs paziņojis, ka viens no lidrobotiem trāpījis kādai dzīvojamai ēkai, taču cietušo nav.
Bočarovs apgalvo, ka uzlidojumam pakļauta arī ķīmiskās šķiedras rūpnīca, kur gājuši bojā divi cilvēki.
"Astra" ziņo, ka ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā aizdegusies arī naftas pārsūknēšanas stacija Jaroslavļas apgabalā.
Savukārt Krievijas Krasnodaras novadā pēc lidrobotu uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks Temrjukas ostā, vēsta vietējās varasiestādes. Liesmu dzēšanā iesaistīti 47 cilvēki un 14 tehnikas vienības.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 232 droniem un raķeti
Krievija naktī uz piektdienu uzbrukusi Ukrainai ar 232 droniem un ballistisko raķeti "Iskander", pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neitralizējuši 217 dronus, teikts paziņojumā.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.
Fiksēti raķetes un 14 trieciendronu trāpījumi 14 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās septiņās vietās, norādīja Gaisa spēki.
