Vidēji 20–40% Latvijas ērču ir inficētas ar Laimas slimības jeb laimboreliozes izraisītājām – borēlijām. Pērn reģistrēti 539 saslimšanas gadījumi, lielākā daļa jūlijā un augustā. Vakcīna pret to vēl nav radīta, tā ka atliek vien būt piesardzīgiem un vērīgiem. Pamanot agrīno slimības pazīmi – apļveida apsārtumu ērces piesūkšanās vietā, saziņā ar ārstu jāuzsāk antibiotiku lietošana.

Agrīni labi padodas ārstēšanai

"Lielākās problēmas rada slimības ielaistā forma, kad tā laikus nav atpazīta, ārstēta. Tā ir trešā stadija, kad parādās vēlīnās izpausmes – izteiktas ādas izmaiņas, neiroloģiskie traucējumi vai arī locītavu bojājums," uzsver Rīgas Stradiņa universitātes profesore, infektoloģe Angelika Krūmiņa.

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